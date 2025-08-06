16 مباراة قوية في اليوم الأول ببطولة العالم لكرة اليد تحت 19 عاما

تنطلق اليوم الأربعاء منافسات بطولة العالم لكرة اليد تحت 19 عامًا، والتي تستضيفها مصر خلال الفترة من 6 إلى 17 أغسطس 2025، بمشاركة 32 منتخبًا من مختلف قارات العالم، في نسخة تُقام للمرة الثانية في التاريخ بهذا العدد الكبير من الفرق، بعد نسخة 2023.

وتُقام البطولة على 4 صالات هي:

الصالة الرئيسية باستاد القاهرة، والصالة رقم 2 باستاد القاهرة، والصالة المغطاة بالعاصمة الإدارية الجديدة، وصالة الدكتور حسن مصطفى بمدينة السادس من أكتوبر.

جدول مباريات اليوم الأول – الأربعاء 6 أغسطس 2025

الصالة الرئيسية – ستاد القاهرة

الدنمارك × التشيك – 12:45 ظهرًا

أمريكا × تونس – 3:00 مساءً

البحرين × اليابان – 5:15 مساءً

مصر × كوريا الجنوبية – 8 مساءً

الصالة 2 – ستاد القاهرة

ألمانيا × أوروجواي – 12:45 ظهرًا

سلوفينيا × جزر الفارو – 3:00 مساءً

النرويج × الأرجنتين – 5:15 مساءً

فرنسا × المكسيك – 7:30 مساءً

صالة حسن مصطفى – 6 أكتوبر

السويد × الكويت – 12:45 ظهرًا

البرتغال × النمسا – 3:00 مساءً

المجر × المغرب – 5:15 مساءً

سويسرا × كوسوفو – 7:30 مساءً

الصالة المغطاة – العاصمة الإدارية

آيسلندا × غينيا – 12:45 ظهرًا

البرازيل × السعودية – 3:00 مساءً

كرواتيا × صربيا – 5:15 مساءً

إسبانيا × الجزائر – 7:30 مساءً.

تُقام مباريات المجموعتين الأولى والثانية على صالة حسن مصطفى بمدينة السادس من أكتوبر، ومباريات المجموعتين الثالثة والرابعة على صالة العاصمة الإدارية الجديدة، ومباريات المجموعتين الخامسة والسادسة على صالة 2 باستاد القاهرة، ومباريات المجموعتين السابعة والثامنة على الصالة الرئيسية باستاد القاهرة.

مجموعات بطولة العالم لكرة اليد تحت 19 عاما

المجموعة الأولى: السويد – البرتغال – الكويت - النمسا.

المجموعة الثانية: المجر – سويسرا – المغرب - كوسوفو.

المجموعة الثالثة: صربيا – إسبانيا – كرواتيا - الجزائر.

المجموعة الرابعة: أيسلندا – البرازيل – غينيا - السعودية.

المجموعة الخامسة: ألمانيا – سلوفينيا – أوروجواي - جزر الفارو.

المجموعة السادسة: النرويج – فرنسا – الأرجنتين – المكسيك.

المجموعة السابعة: مصر – اليابان - كوريا الجنوبية - البحرين.

المجموعة الثامنة: الدنمارك – تونس – التشيك - أمريكا.

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