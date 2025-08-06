الأربعاء 06 أغسطس 2025
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رياضة

16 مباراة قوية في اليوم الأول ببطولة العالم لكرة اليد تحت 19 عاما

بطولة العالم لكرة
بطولة العالم لكرة اليد، فيتو

تنطلق اليوم الأربعاء منافسات بطولة العالم لكرة اليد تحت 19 عامًا، والتي تستضيفها مصر خلال الفترة من 6 إلى 17 أغسطس 2025، بمشاركة 32 منتخبًا من مختلف قارات العالم، في نسخة تُقام للمرة الثانية في التاريخ بهذا العدد الكبير من الفرق، بعد نسخة 2023.

وتُقام البطولة على 4 صالات هي:
الصالة الرئيسية باستاد القاهرة، والصالة رقم 2 باستاد القاهرة، والصالة المغطاة بالعاصمة الإدارية الجديدة، وصالة الدكتور حسن مصطفى بمدينة السادس من أكتوبر.

جدول مباريات اليوم الأول – الأربعاء 6 أغسطس 2025

الصالة الرئيسية – ستاد القاهرة
الدنمارك × التشيك – 12:45 ظهرًا
أمريكا × تونس – 3:00 مساءً
البحرين × اليابان – 5:15 مساءً
مصر × كوريا الجنوبية – 8 مساءً

الصالة 2 – ستاد القاهرة
ألمانيا × أوروجواي – 12:45 ظهرًا
سلوفينيا × جزر الفارو – 3:00 مساءً
النرويج × الأرجنتين – 5:15 مساءً
فرنسا × المكسيك – 7:30 مساءً

صالة حسن مصطفى – 6 أكتوبر
السويد × الكويت – 12:45 ظهرًا
البرتغال × النمسا – 3:00 مساءً
المجر × المغرب – 5:15 مساءً
سويسرا × كوسوفو – 7:30 مساءً

الصالة المغطاة – العاصمة الإدارية
آيسلندا × غينيا – 12:45 ظهرًا
البرازيل × السعودية – 3:00 مساءً
كرواتيا × صربيا – 5:15 مساءً
إسبانيا × الجزائر – 7:30 مساءً.

تُقام مباريات المجموعتين الأولى والثانية على صالة حسن مصطفى بمدينة السادس من أكتوبر، ومباريات المجموعتين الثالثة والرابعة على صالة العاصمة الإدارية الجديدة، ومباريات المجموعتين الخامسة والسادسة على صالة 2 باستاد القاهرة، ومباريات المجموعتين السابعة والثامنة على الصالة الرئيسية باستاد القاهرة.

مجموعات بطولة العالم لكرة اليد تحت 19 عاما
المجموعة الأولى: السويد – البرتغال – الكويت - النمسا.
المجموعة الثانية: المجر – سويسرا – المغرب - كوسوفو.
المجموعة الثالثة: صربيا – إسبانيا – كرواتيا - الجزائر.
المجموعة الرابعة: أيسلندا – البرازيل – غينيا - السعودية.
المجموعة الخامسة: ألمانيا – سلوفينيا – أوروجواي - جزر الفارو.
المجموعة السادسة: النرويج – فرنسا – الأرجنتين – المكسيك.
المجموعة السابعة: مصر – اليابان - كوريا الجنوبية - البحرين.
المجموعة الثامنة: الدنمارك – تونس – التشيك - أمريكا.

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