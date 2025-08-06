انتخابات الشيوخ 2025، اللجنة العامة بالشرقية تعلن الحصر العددي لنتائج الفرز (فيديو)

أعلنت اللجنة العامة المشرفة على انتخابات مجلس الشيوخ بمحافظة الشرقية الحصر العددي لأصوات الناخبين عقب الانتهاء من عمليات الفرز داخل اللجان الفرعية، وسط حضور المرشحين ومندوبيهم وممثلي القوائم، وبإشراف قضائي كامل.

ورصدت كاميرا "فيتو" لحظة إعلان النتيجة الرسمية داخل مقر اللجنة العامة، حيث جرى تثبيت عدد الأصوات التي حصل عليها كل مرشح أو قائمة في نموذج "14 ش" بالأرقام والحروف، وسط حضور ممثلي وسائل الإعلام ومندوبي المرشحين.

انتخابات الشيوخ,فيتو

خطوات الفرز داخل اللجان الفرعية

وتبدأ عملية الفرز فور إغلاق صناديق الاقتراع داخل كل لجنة فرعية، حيث يقوم رئيس اللجنة، بحضور الأمناء والمندوبين، بفض الأقفال البلاستيكية لصناديق التصويت، ومراجعة محتوياتها بالكامل أمام الحضور.

وتُفرد بطاقات الاقتراع واحدة تلو الأخرى على ظهرها للتحقق من سلامتها وختمها الرسمي، ويتم تصنيفها إلى أصوات صحيحة وأصوات باطلة، يلي ذلك حصر دقيق لما حصل عليه كل مرشح أو قائمة.

ويسلم رئيس اللجنة الفرعية نموذج الحصر العددي للأصوات (نموذج 12 ش) إلى من يطلبه من المرشحين أو وكلائهم، مع توقيعهم على محضر الفرز (نموذج 11 ش) بما يفيد الاستلام.

انتخابات الشيوخ،فيتو

بعد ذلك، تُحفظ كافة المستندات والبطاقات داخل الجوالات المخصصة، وتُغلق بالأقفال البلاستيكية تمهيدًا لتسليمها إلى اللجنة العامة بالمحافظة.

وتتولى اللجنة العامة حصر أعداد المقيدين والحاضرين، وتعلن النتائج النهائية لكل من النظامين: الفردي والقوائم، مع تحديد عدد الأصوات الصحيحة والباطلة، وتثبيت عدد ما حصل عليه كل مرشح بالأرقام والتفقيط.

وجاءت عمليات الفرز في محافظة الإسماعيلية وسط متابعة إعلامية مكثفة، وإجراءات تأمينية مشددة لضمان نزاهة العملية الانتخابية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.