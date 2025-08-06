فرصة للموهبين، نقابة السينمائيين تكشف عن مشروع "تعلم وأنت تكتب فيلمك"

أعلنت نقابة المهن السينمائية عن استعدادها لفتح باب التقدم بأفكار أو نصوص أو معالجات سينمائية للمواهب الشابة المهتمين بالكتابة السينمائية، وذلك ضمن خطتها لدعم الموهوبين في مجالات الكتابة، وفي إطار دور النقابة لرعايتهم من جميع أنحاء الجمهورية، على أن يتم تطوير تلك الأفكار لأعمال فنية وعرضها على الجهات الإنتاجية، من منتجين ومنصات.

وأوضحت أن فريق من المتخصصين سيتولى مراجعة وفرز ما يصلح منها واختيار أفضلها لبدء مرحلة التطوير، مع الأخذ في الاعتبار التواصل مع صناعها حال الموافقة عليها، للدخول إلى مرحلة مهمة وهي إشراكهم في عملية التطوير تحت عنوان "تعلَّم وأنت تكتب فيلمك".

تفاصيل الورشة وطرق التقدم

وأشارت إلى أن التواصل سيكون بشكل فردي وفي سرية تامة بين أصحاب تلك الأفكار واللجان المتخصصة، عبر طرق يتم التوافق عليها، ومنها "أونلاين"، وذلك بعد التقرير الأولي الذي سيرسل إلى صاحب الفكرة أو المشروع الذي سيتم الموافقة عليه، لتبدأ مرحلة الكتابة والشروع في التطوير الفعلي حتى يصبح عملًا متكاملًا صالحًا للتنفيذ، ومن خلال شبكة الاتصالات التي تشرف عليها نقابة المهن السينمائية، مع الاحتفاظ للمبدع بكافة حقوق الملكية الفكرية، وتحت رعاية النقابة.



وأكدت نقابة المهن السينمائية بأن المشروع خدمي من الدرجة الأولى، ومجاني دون أي مقابل مادي من المتقدّم كما أنه لن يتم تحميل المشترك أو المتسابق أية مبالغ مالية في أي مرحلة من مراحل التطوير أو التنفيذ.



ولفتت نقابة المهن السينمائية إلى أنه سيتم خلال أيام الإعلان عن طرق التواصل وإرسال الأفكار في بيان ثانٍ يتم فيه الكشف عن طرق إرسال تلك الأفكار، وشروط التقديم، والمستندات المطلوب.

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