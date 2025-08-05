الأربعاء 06 أغسطس 2025
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اقتصاد

بعد قليل، توقف خدمة فودافون كاش وهذا موعد عودتها

فودافون كاش، فيتو
فودافون كاش، فيتو

تتوقف بعد قليل فى الساعة 11.45 مساء اليوم  الثلاثاء  5 أغسطس خدمة فودافون كاش حتى الأربعاء 6 أغسطس الساعة 12 ظهرا، حيث أرسلت شركة فودافون، رسائل نصية لعملائها، تخطرهم بتوقف خدمات للشركة بسبب التحديث التقني لأنظمة الشركة.

توقف خدمات فودافون

وقالت “فودافون” في رسالتها لعملائها: عميلنا العزيز، سيتم إجراء تحديثات تقنية على فودافون كاش وستكون الخدمة غير متاحة من 5 أغسطس - 11:45 مساءً حتى 6 أغسطس - 12 ظهرًا، شكرًا لتفهمكم.

حجم استثمارات فودافون

وبلغ حجم استثمارات الشركة خلال العامين الماضيين  نحو 24 مليار جنيه، تم  توجيهها لتحسين وتطوير الشبكة، وذلك بعد حصولها على الترددات الأخيرة.

وتهدف الخطة الاستثمارية لشركة فودافون مصر، إلى تطوير جودة خدمات الشبكة اعتمدت على عدة محاور، أهمها تطوير ورفع كفاءة البنية التحتية لشبكة الشركة بما يؤدي إلى تحسين جودة خدمات الاتصالات المقدمة للعملاء، ورفع درجة جاهزيتها لتقديم خدمات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات المستقبلية مع مراعاة معايير الجودة العالمية.

مجموعة من الخدمات الجديدة 

وقامت  ببناء أكثر من 1000 برج خلال العام الماضي، وإطلاق مجموعة من الخدمات الجديدة، وأهمها خدمة Moneyback التي تمنح للعملاء فرصة استرجاع الرصيد من خلال تطبيق "أنا فودافون"، وتلك الخدمة تعتبر الأولى من نوعها في قطاع الاتصالات في مصر، وتهدف لتمكين العملاء من التحكم في رصيدهم والخدمات المتنوعة التي يتم الاشتراك بها.

تجدر الإشارة إلى أنه أعلنت مجموعة فوداكوم المحدودة- مقرها جنوب أفريقيا- شراء حصة 55% من شركة فودافون مصر مقابل 2.74 مليار دولار. 

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