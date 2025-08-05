أسامة كمال عن زيارة أفيخاي أدرعي لقرى جنوب سوريا: شهادة وفاة للسيادة السورية

قال أسامة كمال: إن زيارة المتحدث الإعلامي لجيش الاحتلال الإسرائيلي أفيخاي أدرعي إلى القرى السورية تشكل «شهادة وفاة للسيادة السورية»، مؤكدًا أن سوريا لم تعد سوريا، بل تحولت إلى «أرض مفتوحة» يتجوّل فيها أدرعي بكل حرية ودون أي مقاومة تُذكر.

وأضاف كمال، في برنامجه «مساء dmc» المذاع عبر شاشة «dmc»، مساء الثلاثاء، متسائلا: «هل بات من الطبيعي أن يتجول أفيخاي أدرعي داخل القرى السورية؟ هل هذا هو واقع الدولة السورية اليوم؟» واصفًا أدرعي بـ"الوجه الدعائي القبيح" لجيش الاحتلال وليس مجرد متحدث».

رسالة إسرائيل من وراء الزيارة

وتابع كمال مستنكرًا في حديثه: «إسرائيل تعتبر بعض مناطق سوريا أراضٍ عسكرية تابعة لها، وتريد إيصال رسالة للعالم بأنها تملأ الفراغ السوري، حيث تتجول في القرى وتظهر بمشروعات مدنية يشرف عليها الجيش الإسرائيلي في غياب الدولة السورية».

وأشار إلى أن الجولة التي شملت قرى درزية في منطقة جبل الشيخ قرب الجولان المحتل، مثل بقعسم وعرنة وقلعة جندل، ليست الأولى، فقبلها في أبريل الماضي قام أدرعي بجولة في القنيطرة ومدينة البعث وقاحتا.

كما أكد أن الزيارة الجديدة جاءت في وقت تشهد فيه جنوب سوريا تحليقات مكثفة للطائرات الإسرائيلية، مع عمليات مداهمة واعتقالات في مناطق يعتبرها الجيش الإسرائيلي "مناطق عسكرية مغلقة".

واختتم كمال تصريحه بالقول: «زيارة أفيخاي أدرعي ليست جولة إنسانية ولا محاولة طمأنة، بل رسالة واضحة تقول: إسرائيل وصلت إلى ما تريد داخل سوريا، ولا قوة قادرة على إيقافها، وهذا هو واقع سيادة سوريا اليوم».

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