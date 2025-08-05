التصنيع والتجارة أبرزها، تعرف على مجالات التعاون بين مصر وفيتنام

شهدت مباحثات الرئيس عبد الفتاح السيسي، ورئيس جمهورية فيتنام الاشتراكية لوونج كوونج، الاتفاق على ترفيع العلاقات بين مصر وفيتنام إلى مستوى الشراكة الشاملة القائمة على التعاون المشترك في كافة المجالات، خاصة الزراعة والتصنيع والتجارة والاستثمار، اعتمادًا على الجهود الحكومية وجهود القطاع الخاص جنبًا إلى جنب، بما يساهم في تحقيق أهداف التنمية الاقتصادية والاجتماعية لدى البلدين.

توقيع مذكرتي تفاهم بين مصر وفيتنام في مجالي التنمية المحلية والتنمية الاقتصادية

وأكد الرئيس السيسي خلال مؤتمر صحفي مع نظيره الفيتنامي ان المباحثات شهدت توقيع مذكرتي تفاهم بين مصر وفيتنام في مجالي التنمية المحلية والتنمية الاقتصادية.

وقال الرئيس السيسي: وقد توافقت رؤانا على أن الإمكانات التي يتمتع بها بلدانا لم تستغل بالكامل بعد، وأنه يتعين علينا الاستفادة من الزخم الذي تشهده العلاقات الثنائية في تعزيز وتوطيد علاقاتنا الاقتصادية بما يحقق مصلحة بلدينا وشعبينا، حيث يمكن أن تمثل مصر نافذة لفيتنام على منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا على ضوء ارتباطها بالعديد من اتفاقيات التجارة الحرة مع هذه المناطق، وكذلك الحال بالنسبة لفيتنام حيث يمكن أن تمثل نافذة لمصر إلى دول جنوب شرق آسيا.

زيادة حجم التعاون والتبادل التجاري بين البلدين، وتعزيز التعاون الاستثماري

وأضاف الرئيس السيسي: وفي هذا الإطار، أكدت مباحثاتنا اليوم أهمية تكثيف التنسيق لوضع آليات مناسبة لزيادة حجم التعاون والتبادل التجاري بين البلدين، وتعزيز التعاون الاستثماري، وتطوير التعاون في المجالات ذات الأولوية، لاسيما البنية التحتية، وتكنولوجيا المعلومات، والتحول الرقمي، واستكشاف آفاق جديدة تشمل الاستزراع السمكي، والمنسوجات والملابس الجاهزة، والأجهزة الكهربائية، والأسمدة، والمنتجات الغذائية، والمواد الكيميائية، والأدوية، والطاقة المتجددة والمركبات الكهربائية.

واستقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس جمهورية فيتنام الاشتراكية لوونج كوونج، وم، في قصر الإتحادية، رئيس جمهورية فيتنام الاشتراكية لوونج كوونج، حيث جرت مراسم الاستقبال الرسمية، وتم عزف السلامين الوطنيين لجمهورية مصر العربية ولجمهورية فيتنام الاشتراكية.

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الرئيسين عقدا اجتماعًا مغلقًا، أعقبته جلسة مباحثات موسعة بمشاركة وفدي البلدين، حيث تباحث الجانبان حول سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين مصر وفيتنام والبناء على الزخم الذي تشهده العلاقات في الفترة الأخيرة، خاصة في المجالات السياسية، والاقتصادية، والتجارية، والاستثمارية، والتعليمية والسياحية.

أضاف السفير محمد الشناوي، المتحدث الرسمي، أن الرئيسين شهدا التوقيع على مذكرتي تفاهم في مجالي التنمية المحلية والتنمية الاقتصادية، كما عقدا مؤتمرًا صحفيًا عقب المباحثات، استعرضا خلاله نتائج المباحثات.



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