ليفربول يعلن رسميا رحيل لاعبه إلى ليون الفرنسي

أعلن نادي ليفربول الإنجليزي رسميا، رحيل أحد لاعبيه إلى ليون الفرنسي خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وأكد ليفربول في بيان رسمي، رحيل تايلر مورتون لاعب الفريق إلى الدوري الفرنسي، وتحديدًا نادي ليون.

وكشفت تقارير صحفية أن القيمة المالية لتلك الصفقة بلغت 15 مليون جنيه إسترليني، إلى جانب إضافات يمكن تحقيقها، بخلاف امتلاك ليفربول لحصة تبلغ 20 % من قيمة بيع اللاعب في المستقبل.

وبدأت مسيرة تايلر مورتون مع ليفربول في سن السابعة، حيث التحق بالأكاديمية وتدرج في صفوف الفريق، في مختلف الفئات السنية، وكانت أولى مشاركاته مع الفريق الأول خلال الفوز بكأس الاتحاد الإنجليزي على نورويتش سيتي، في سبتمبر 2021، ولعب بعدها عدة مباريات في الدوري الإنجليزي، ودوري أبطال أوروبا، ثم خرج على سبيل الإعارة إلى بلاكبيرن روفرز في موسم 2022/23، وهال سيتي في الموسم التالي، بينما قضى الموسم الماضي مع ليفربول، وشارك في 5 مباريات تحت قيادة المدرب آرني سلوت.

ليفربول يفوز على أتلتيك بيلباو 2/3 في الودية الثانية

انتهت مباراة ليفربول الودية أمام صيفه أتلتيك بيلباو، بنتيجة 3-2 للريدز، في اللقاء الذي جمع الفريقين مساء أمس الإثنين، على ملعب أنفيلد، ضمن استعدادات كل منهما لانطلاق بطولتي الدوريين الإنجليزي والإسباني.

في الشوط الأول، سجل محمد صلاح هدف التقدم لصالح ليفربول قبل أن يدرك أتلتيك بيلباو التعادل عن طريق أويهان سانست.

وفي الشوط الثاني، سجل كودي جاكبو ثلاثة أهداف منهم اثنين لفريقه ليفربول، وهدف عكسي بالخطأ في مرماه لصالح بيلباو.

ليفربول يحسم الودية الأولى أمام بيلباو برباعية

واستضاف ملعب أنفيلد، مساء الإثنين، مباراتين وديتين بين فريقي ليفربول وأتلتيك بيلباو، حيث انتهت الأولى قبل بفوز الريدز بأربعة أهداف مقابل هدف.

وقاد محمد صلاح نجم منتخب مصر وليفربول الإنجليزي، تشكيل فريقه ضد أتلتيك بيلباو الإسباني، مساء اليوم الإثنين، في المباراة الودية الثانية التي جمعتهما استعدادًا للموسم الجديد.

ويستعد ليفربول لبدء الموسم الجديد حيث سيخوض مباراة كأس الدرع الخيرية ضد كريستال بالاس، على ملعب "ويمبلي" يوم الأحد المقبل، في حين أن مباراة ليفربول الأولى في بطولة الدوري الإنجليزي ستكون ضد بورنموث يوم الجمعة 15 أغسطس الجاري.

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