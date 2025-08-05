تأخير موعد انطلاق مباراة مصر وكوريا الجنوبية في افتتاح بطولة العالم لناشئي اليد

قررت اللجنة المنظمة لبطولة العالم لكرة اليد تحت 19 عامًا، تأخير موعد انطلاق مباراة مصر وكوريا الجنوبية، في افتتاح البطولة التي تستضيفها مصر خلال الفترة من 6 حتى 17 أغسطس الجاري، بمشاركة 32 منتخبًا من مختلف قارات العالم.

تأخير انطلاق مباراة مصر وكوريا الجنوبية

وأعلنت اللجنة المنظمة إقامة المباراة في تمام الساعة الثامنة مساء غدًا الأربعاء، بدلًا من إقامتها في الساعة السابعة والنصف مساءً في اليوم ذاته، على الصالة الرئيسية بمجمع صالات ستاد القاهرة الدولي.

أعلن اتحاد كرة اليد عن القائمة النهائية لمنتخب الناشئين تحت 19 عاما ببطولة العالم التي تستضيفها مصر بدءا من غدا على 3 صالات تحت شعار "مصر تستقبل العالم".

وضمت القائمة كلا من، يوسف عبد الهادي وعمر فتحي وعبد المالك محمود ومحمد عدلان ويوسف عمرو وسيف جلال ومريم حمدي وعمر بركة وحازم الصباغ وزياد عواد وعبد الرحمن رشاد وأحمد حلمي وعادل أحمد ويحيى الكردي وحسين محمد ومحمد اسماعيل وعلي مدبولي ويوسف عبدالغني وحمزة وليد تحت قيادة المدير الفني الإسباني فرناندو باربيتو.

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