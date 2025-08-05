الثلاثاء 05 أغسطس 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

تأخير موعد انطلاق مباراة مصر وكوريا الجنوبية في افتتاح بطولة العالم لناشئي اليد

منتخب كرة اليد، فيتو
منتخب كرة اليد، فيتو

قررت اللجنة المنظمة لبطولة العالم لكرة اليد تحت 19 عامًا، تأخير موعد انطلاق مباراة مصر وكوريا الجنوبية، في افتتاح البطولة التي تستضيفها مصر خلال الفترة من 6 حتى 17 أغسطس الجاري، بمشاركة 32 منتخبًا من مختلف قارات العالم.

 

 تأخير انطلاق مباراة مصر وكوريا الجنوبية

وأعلنت اللجنة المنظمة إقامة المباراة في تمام الساعة الثامنة مساء غدًا الأربعاء، بدلًا من إقامتها في الساعة السابعة والنصف مساءً في اليوم ذاته، على الصالة الرئيسية بمجمع صالات ستاد القاهرة الدولي.

أعلن اتحاد كرة اليد عن القائمة النهائية لمنتخب الناشئين تحت 19 عاما ببطولة العالم التي تستضيفها مصر بدءا من غدا على 3 صالات تحت شعار "مصر تستقبل العالم".

وضمت القائمة كلا من، يوسف عبد الهادي وعمر فتحي وعبد المالك محمود ومحمد عدلان ويوسف عمرو وسيف جلال ومريم حمدي وعمر بركة وحازم الصباغ وزياد عواد وعبد الرحمن رشاد وأحمد حلمي وعادل أحمد ويحيى الكردي وحسين محمد ومحمد اسماعيل وعلي مدبولي ويوسف عبدالغني وحمزة وليد تحت قيادة المدير الفني الإسباني فرناندو باربيتو.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

كرة اليد منتخب اليد بطولة العالم لكرة اليد تحت 19 عام ا مباراة مصر وكوريا الجنوبية

مواد متعلقة

كرة اليد، وصول 4 منتخبات جديدة للمشاركة في مونديال الناشئين بالقاهرة

كرة اليد، القائمة النهائية لمنتخب الناشئين في بطولة العالم بالقاهرة

الأكثر قراءة

شمس البارودي: سبت شقتي بكامل إرادتي ولا أعلق علي قانون الإيجار القديم

بدءا من السبت المقبل، ارتفاع تدريجى لدرجات الحرارة

تفاصيل جديدة في جريمة قتل طفل الدقي داخل محل تجاري

خبير اقتصادي يكشف السبب وراء تراجع سعر الدولار أمام الجنيه

35 ألف جنيه مصروفات المدارس المصرية الألمانية 2026، غير شاملة الزي والكتب الدراسية

حالة الطقس غدا، شبورة كثيفة وسحب على شمال البلاد

الكيلو السائب يصل لـ 470 جنيهًا، أسعار حلوى المولد 2025 بالمحال التجارية

اعتبارا من اليوم، 250 جنيها أجرة جميع وحدات الإيجار القديم

خدمات

المزيد

سعر السكر اليوم الثلاثاء في الأسواق

سعر الألومنيوم اليوم الثلاثاء في الأسواق المحلية

سعر الأرز في الأسواق اليوم الثلاثاء

تعرف على سعر الألومنيوم اليوم الثلاثاء في الأسواق

المزيد

انفوجراف

شروط التقديم لأول دفعة بالمدارس المصرية الألمانية للعام الدراسي 2025/ 2026 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

وزير الأوقاف: المرحلة الحالية تتطلب علماء يحسنون توظيف العلم في خدمة الناس (صور)

رئيس جامعة الأزهر: القرآن الكريم نبهنا منذ أكثر من 1400 عام إلى علوم الفضاء

هل يجوز القصر في الصلاة حال السفر للمصيف؟، أمين الفتوى يجيب (فيديو)

المزيد
الجريدة الرسمية
ads