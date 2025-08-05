الإنتاج الإعلامي: 25 %  زيادة فى صافي الأرباح خلال الربع الثاني من العام المالي 2025

اعتمد مجلس إدارة مدينة الإنتاج الإعلامي برئاسة عبد الفتاح الجبالي في اجتماعه اليوم القوائم المالية المستقلة والمجمعة عن نشاط الشركة في نهاية الربع الثاني للعام المالى 2025 عن الفترة من 1 ابريل حتى 30 يونيو 2025 والتي أظهرت تحسنًا ملموسًا في النتائج المالية حيث ارتفع صافي الربح ليصل إلى 448 مليون جنيه مقابل 357 مليون جنيه بنسبة زيادة 25 % خلال نفس الفترة من العام الماضي.

كما بلغ نصيب السهم من صافى الربح 2.12جنيها مقارنة بمبلغ 1.70جنيها عن نفس الفترة من العام السابق.

التوسع في أنشطة الشركة

يأتي ذلك كنتيجة أساسية للتوسع في أنشطة الشركة المختلفة وعلي رأسها زيادة ايرادات الاستوديوهات وكذلك الخدمات الإنتاجية والفنية، وتسويق الإنتاج الفني، والنشاط الترفيهى والأكاديمية الدولية للهندسة وعلوم الإعلام ، والتدريب، إلى جانب الإستثمارات في الشركات التابعة، حيث إرتفع مجمل إيرادات النشاط عن تلك الفترة من مبلغ 398 مليون جنيه الى مبلغ 461 مليون جنيه، إضافة إلى مركز ترميم التراث السمعي والبصري الذي قام بالانفتاح علي الأسواق العربية والمصرية ونجح في ترميم العديد من الأفلام الروائية والتسجيلية، وحقق عائدات ملموسة ساهمت في زيادة الأرباح.

وشهدت الشركة توسعًا كبيرًا في خدمات التصوير الأجنبي "داخل المدينة وخارجها" حيث قامت لجنة مصر للأفلام بالمدينة بالإشراف علي تنفيذ العديد من الأعمال لجنسيات مختلفة ( أمريكي – هندي – نرويجي – فرنسي – ألماني – سويسري ) في العديد من المعالم السياحية والآثرية في جمهورية مصر العربية وأدي ذلك إلي المساهمة بصورة إيجابية في زيادة إيرادات الشركة وتعظيم مواردها، كما توسع مركز" الخدمات الإعلامية " في كافة الأنشطة التي يقدمها للقنوات والوسائل الإعلامية الأجنبية العاملة في مصر.

مدينة الإنتاج الإعلامي

تجدر الإشارة إلى أن مدينة الإنتاج الإعلامي ,هي شركة مساهمة مصرية تعمل بنظام المناطق الحرة العامة ويسهم فيها الهيئة الوطنية للإعلام، وبنك الاستثمار القومي، وبنكي الأهلي ومصر، والشركة المصرية للمشروعات الاستثمارية والاكتتاب العام.

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