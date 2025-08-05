هل يجوز القصر في الصلاة حال السفر للمصيف؟، أمين الفتوى يجيب (فيديو)

قال الشيخ عويضة عثمان، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، ردًا على سؤال حول حكم قصر الصلاة خلال يوم واحد قضته في المصيف، إن القصر في هذه الحالة جائز شرعًا ما دامت المسافة تندرج تحت مسافة القصر المقررة.

أمين الفتوى يوضح حالات قصر الصلاة

وأوضح الشيخ عويضة، خلال حوار مع الإعلامي مهند السادات، ببرنامج "فتاوى الناس"، المذاع على قناة الناس، اليوم الثلاثاء، أن دار الإفتاء المصرية تُفتي باعتماد مذهب الشافعية والحنابلة، القائلين بأن المسافر إذا نوى الإقامة أقل من أربعة أيام، فله أن يقصر الصلاة طوال مدة السفر.

وأضاف: "إذا كانت الإقامة يومًا أو يومين أو حتى ثلاثة، ففي كل هذه الحالات يجوز القصر ما دام السفر في مسافة القصر، سواء في الذهاب أو في الإياب."

مشروعية القصر في حالة السفر للنزهة أو الترفيه

وأشار إلى أن البعض يتساءل عن مشروعية القصر في حالة السفر للنزهة أو الترفيه، مؤكدًا أن جمهور الفقهاء يرون أن المسافر للنزهة أو الترفيه يترخص كغيره، ولا إشكال في ذلك. أما المسافر لمعصية، فقد وقع خلاف بين العلماء: فمنهم من منع الترخص له لأن فيه إعانة على المعصية، ومنهم من أجاز له الرخصة على كل حال، مما يُبرز ثراء الفقه الإسلامي وتنوع اجتهادات علمائه.

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