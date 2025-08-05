خبير اقتصادي يكشف السبب وراء تراجع سعر الدولار أمام الجنيه

سعر الدولار، أكد الخبير الاقتصادي هاني جنينة، أن الانخفاض الأخير في سعر صرف الدولار أمام الجنيه المصري يمثل مؤشرًا حقيقيًا على تعافي الاقتصاد الوطني، وليس مجرد نتيجة لضخ مؤقت للعملات الأجنبية، كما حدث في فترات سابقة.

التدفقات المالية الحالية وثقة المستثمرين الأجانب

وأوضح خلال تصريحات تليفزيونية ببرنامج “اقتصاد مصر”، أن هذه الموجة من التحسن في الاقتصاد تختلف عن سابقاتها، حيث تتسم التدفقات المالية الحالية بالاستقرار وطول الأجل، وهو ما يعكس ثقة متزايدة من جانب المستثمرين الأجانب في السياسات الاقتصادية للدولة.

تحسن في مؤشرات الاقتصاد الكلي

وأشار إلى أن المستثمرين يلمسون تحسنًا في مؤشرات الاقتصاد الكلي، من بينها انتعاش قطاع السياحة، وزيادة تحويلات العاملين بالخارج، واستقرار السياسات المالية والنقدية، إلى جانب التقدم في المفاوضات مع صندوق النقد الدولي.

وأوضح أن السوق يتحرك عادة بمنطق "استباق الحدث"، حيث يسارع المستثمرون إلى اقتناص الفرص قبل المزيد من التراجع في سعر الدولار أو قبل اتخاذ البنك المركزي قرارات بخفض أسعار الفائدة.

وتوقع جنينة أن تقدم لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، في اجتماعها المرتقب نهاية أغسطس، على خفض أسعار الفائدة بنحو 1 إلى 2%، في ظل تراجع الضغوط التضخمية عالميًا، وتباطؤ سوق العمل الأمريكي، وتزايد احتمالات خفض الفيدرالي الأمريكي للفائدة خلال سبتمبر.

وأكد أن هذا التحرك من شأنه أن يُعزز مناخ الاستثمار، ويقلل من تكاليف التمويل على الشركات والأفراد، مما يدعم النشاط الاقتصادي المحلي.

واختتم، بالتشديد على ضرورة استمرار الحكومة في تنفيذ الإصلاحات، وزيادة مستويات الشفافية، ودعم القطاع الخاص، باعتبارها مفاتيح رئيسية لضمان استدامة النمو الاقتصادي وجذب الاستثمارات طويلة الأجل.



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