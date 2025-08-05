الثلاثاء 05 أغسطس 2025
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أخبار مصر

القوات المسلحة تكثف جهودها على كافة الاتجاهات الاستراتيجية (فيديو)

القوات المسلحة المصرية
القوات المسلحة المصرية
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نشرت الصفحة الرسمية للمتحدث العسكري فيديو جديد اليوم الثلاثاء تحت عنوان “القوات المسلحة تكثف جهودها على كافة الاتجاهات”.

وجاء في الفيديو إنه تم ضبط 2135 فرش حشيش، وضبط 40 لفافة من نبات الهيدرو، كما تمكن من ضبط فلوكة على متنها 10880 فرش حشيش.

 

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الصفحة الرسمية للمتحدث العسكري الإتجاهات الإستراتيجية القوات المسلحة فيديو جديد

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