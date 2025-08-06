لأولياء الأمور، المستندات المطلوبة لـ التقديم في المدارس المصرية الألمانية

يبحث عدد كبير من أولياء الأمور عبر محركات البحث المختلفة عن المستندات المطلوبة للتقديم في المدارس المصرية الألمانية للعام الدراسي 2025/ 2026، بعد إعلان وزارة التربية والتعليم فتح باب التقديم.

الأوراق المطلوبة للتقديم في المدارس المصرية الألمانية 2026

: المستندات المطلوبة أثناء عملية ملئ بيانات التقدم وبعد الاختيار المبدئي تمهيدا للمقابلة الشخصية مع الطالب

١.شهادة ميلاد مميكنة للطفل / التلميذ حديثة الإصدار ال تزيد عن شهر بالعالمة المائية.

٢.بطاقة الرقم القومي لولى الأمر سارية.

٣.التوقيع على إقرار ولى الأمر عدد ٢ أصل نسخة لولى الأمر ونسخة للمدرسة وفى حالة مخالفة ولى الأمر لأي من بنود

الإقرار

٤.لا يتم قبول ملف الطفل وال يحق له المطالبة بقيمة مبلغ مقدم المصروفات

وأطلقت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، مبادرة المدارس المصرية الألمانية بداية من العام الدراسي المقبل 2025 / 2026، والتي تعد نموذجًا تعليميًّا جديدًا يجمع بين المواصفات العالمية والهوية الوطنية، وتتم بالشراكة بين وزارة التربية والتعليم المصرية والسفارة الألمانية، وبدعم من معهد جوته والإدارة المركزية للمدارس الألمانية بالخارج بجمهورية ألمانيا الاتحادية، وذلك في خطوة جديدة تعكس توجهات الدولة نحو تعليم عصري ومتكامل، وضمن شراكة استراتيجية مع جمهورية ألمانيا الاتحادية.

فتح باب التقديم لأول دفعة في المدارس المصرية الألمانية للعام الدراسي 2025/ 2026

وقالت الوزارة إن المدارس المصرية الألمانية تمثل نقلة نوعية في التعليم المصري، حيث تأتي ضمن مبادرة تستهدف إنشاء 100 مدرسة في مختلف المحافظات، بما يتماشى مع إستراتيجية الدولة لتطوير منظومة التعليم قبل الجامعي من خلال مفاهيم تعليمية متطورة، تركز على جودة المخرجات وبناء الإنسان.

المدارس المصرية الألمانية

وفي هذا السياق، تنطلق المبادرة من خلال مدرسة مصرية ألمانية بمدينة 6 أكتوبر، والتي تمثل باكورة المدارس المصرية الألمانية في مصر، وذلك لضمان جودة التنفيذ ودقة التطبيق قبل التوسع في افتتاح مدارس جديدة في باقي المحافظات.

وتوضح الوزارة أن مبادرة المدارس المصرية الألمانية تسعى إلى إعداد خريجين قادرين على التكيف مع المجتمع الحديث، وتواكب مهاراتهم وقدراتهم التطورات العالمية في مجال التعليم، كما تهدف إلى تمكين الخريجين من تحقيق طموحاتهم الشخصية.

وفيما يخص النظام التعليمي لهذه المدارس، تؤكد الوزارة أن المدارس المصرية الألمانية تعمل وفق نظام تعليمي متكامل، يبدأ من مرحلة رياض الأطفال وحتى نهاية المرحلة الثانوية، كمدرسة مكتملة المراحل تقدم كل الصفوف الدراسية، مع التوسع التدريجي بإضافة صف جديد سنويًا، ويتم تدريس المناهج جزئيًا باللغات الألمانية والإنجليزية أو الفرنسية، إلى جانب الحصول على شهادة لغة ألمانية معتمدة من معهد جوته (في حال تقدم الطالب للامتحان)، ويحصل الطالب عند التخرج على شهادة الثانوية العامة المصرية أو البكالوريا المصرية، بما يفتح أمام الطالب فرصًا واسعة للدراسة والتدريب في جمهورية مصر العربية وجمهورية ألمانيا الاتحادية.

كما توضح الوزارة أن لغة التدريس في هذه المدارس هي اللغة الألمانية، وحفاظًا علي الهوية المصرية تولي هذه المدارس أهمية خاصة للغة العربية والتربية الدينية ومناهج الدراسات الاجتماعية المصرية، بالإضافة إلى تدريس اللغة الإنجليزية أو الفرنسية كلغة ثانية، كما أن تدريس اللغة الأجنبية الثانية (الإنجليزية أو الفرنسية) يكون ابتداءً من الصف الثاني، على أن تُدرَّس مادتا الرياضيات والعلوم باللغة الإنجليزية.

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