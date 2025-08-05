قبل 3 ساعات من غلق اللجان، كيف تستعلم عن مقر لجنتك الانتخابية في مجلس الشيوخ

ساعات وتغلق لجان الاقتراع أبوابها أمام الناخبين في ثاني وآخر أيام التصويت بانتخابات مجلس الشيوخ 2025.

وتحرص الهيئة الوطنية للانتخابات على تمكين الناخبين من الإدلاء بأصواتهم في انتخابات مجلس الشيوخ، حيث أعلنت مجددا عن طرق معرفة الناخبين للجانهم الانتخابية لتيسير عملية التصويت.

وفي إطار التيسير على المواطنين، أطلقت الهيئة الوطنية للانتخابات خدمة إلكترونية تتيح للناخبين الاستعلام عن مقر لجانهم الانتخابية بسهولة، من خلال الموقع الرسمي للهيئة عبر الرابط [www.elections.eg/inquiry،](http://www.elections.eg/inquiry،) وذلك بإدخال الرقم القومي المكون من 14 رقمًا ليتم عرض كافة البيانات المتعلقة بالمشاركة في التصويت، ومنها عنوان اللجنة، ورقم اللجنة الفرعية، والرقم في الكشوف، ومدى أحقية الناخب في التصويت.

وفي خطوة إضافية نحو تسهيل العملية الانتخابية وتعزيز التحول الرقمي، أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات عن إمكانية الاستعلام عن مقر اللجان الانتخابية عبر تطبيق إلكتروني للهيئة على الهواتف المحمولة، يتيح للناخبين التعرف على موقع لجانهم الانتخابية عبر خرائط جوجل، كما يوفر معلومات لحظية حول كثافة الحضور داخل اللجان، لمساعدة المواطنين في اختيار الوقت الأنسب للتصويت وتجنب فترات الازدحام، بما يضمن انسيابية العملية الانتخابية وسهولة المشاركة في هذا الاستحقاق الدستوري الهام.

خطوات فرز الأصوات في اللجان الفرعية لانتخابات مجلس الشيوخ

وتُجري اللجان الفرعية عملية فرز الأصوات فور انتهاء التصويت، وذلك تحت إشراف رئيس اللجنة الفرعية، وبحضور أمناء اللجنة، والمرشحين أو مندوبيهم، وممثلي القوائم أو وكلائهم، إلى جانب الإعلاميين والمتابعين المصرح لهم من الهيئة الوطنية للانتخابات – إن وُجدوا.

ويبدأ رئيس اللجنة بتحديد صناديق الاقتراع التي سيتم البدء في فرزها، ومراجعة أرقام الأقفال البلاستيكية المُغلقة بها، وفق ما هو مثبت في محضر إجراءات اللجنة (نموذج 8 ش).

يتم فض الأقفال البلاستيكية لصناديق الاقتراع، صندوقًا تلو الآخر، حسب النظام (فردي أو قوائم).

تُفرغ محتويات كل صندوق بالكامل على الطاولة، ويتم عرض الصندوق على الحضور للتأكد من أنه أصبح فارغًا تمامًا.

تُفرد بطاقات الاقتراع المطوية، واحدة تلو الأخرى، على ظهرها، للتحقق من وجود خاتم اللجنة أو توقيع رئيسها.

تُقسَّم البطاقات إلى مجموعتين: أصوات صحيحة، وأصوات باطلة.

يتم حصر عدد الأصوات الباطلة، وتحديد الأصوات الصحيحة التي حصل عليها كل مرشح أو قائمة.:

يُسلم رئيس اللجنة الفرعية نسخة من كشف الحصر العددي للأصوات (نموذج 12 ش) إلى من يطلبها من المرشحين أو ممثلي القوائم أو وكلائهم، بعد توقيع المستلم على محضر إجراءات الفرز (نموذج 11 ش) بما يفيد الاستلام.

يتولى رئيس اللجنة حفظ بطاقات الاقتراع غير المستخدمة، وكعوب دفاتر البطاقات المستخدمة، لكل نظام على حدة، داخل الجوالات المخصصة لذلك، ثم يغلقها باستخدام أقفال بلاستيكية تُسجل أرقامها بمحضر الفرز.

تُعلن النتائج الأولية لما أسفرت عنه عملية الفرز داخل اللجنة الفرعية بشفافية أمام الحضور

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