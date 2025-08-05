غرق طفلين في ترعة عزبة مشتهر بالقليوبية

شهدت قرية عزبة مشتهر التابعة لمركز طوخ بمحافظة القليوبية، اليوم، حادث غرق أسفر عن وفاة طفلين في مياه إحدى الترع القريبة من القرية تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

وفاة طفلين في حادث غرق بترعة عزبة مشتهر بالقليوبية

وتلقت الأجهزة الأمنية القليوبية بلاغًا يفيد بوقوع حادث غرق بترعة عزبة مشتهر، وعلى الفور انتقلت قوات الإنقاذ النهري إلى موقع البلاغ، حيث تم انتشال جثماني الطفلين.

وقد تبين أن الضحيتين هما محمد ط. م، ٨ سنوات أحمد ط. م، ٦ سنوات ويُقيمان بعزبة مشتهر تم نقل الجثمانين إلى مشرحة مستشفى قها التخصصي، وجارٍ اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وإخطار النيابة العامة للتحقيق في الواقعة.

أهابت الأجهزة المعنية بالمواطنين توخي الحذر، خاصة خلال فصل الصيف، ومراقبة الأطفال وعدم السماح لهم بالاقتراب من الترع أو المجاري المائية.

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