نقلت صحيفة "التايمز" البريطانية عن مصادر حكومية قولها إن “طائرات تجسس بريطانية تواصل طلعاتها فوق غزة لمساعدة إسرائيل في العثور على الأسرى”.

صحيفة التايمز: طائرات تجسس بريطانية تواصل طلعاتها فوق غزة لمساعدة إسرائيل

وتواصل بريطانيا تقديم المساعدات لإسرائيل، وذلك على الرغم من تصريحات وزراء في حكومة كير ستارمر تتحدث عن معاناة أهالي غزة جراء العدوان الإسرائيلي والجرائم التي يرتكبها جيش الاحتلال بحق الشعب الفلسطيني.

وفي وقت سابق قال رئيس الوزراء البريطاني، كير ستارمر: علينا أن نبذل كل ما في وسعنا لتخفيف الكارثة الإنسانية في غزة.

وأضاف رئيس الوزراء البريطاني: نرى الأطفال والرضع يموتون من الجوع بسبب نقص المساعدات التي يمكن تقديمها لهم.

في سياق متصل، هاجم رئيس الكنيست الإسرائيلي، أمير أوحانا، خلال مؤتمر رؤساء البرلمانات في مقر الأمم المتحدة بسويسرا، الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ورئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر؛ لتصريحاتهما حول الاعتراف بدولة فلسطينية، قائلا: "منح حماس جائزة بالاعتراف بدولة فلسطينية لن يحقق الاستقرار أو الشراكة أو السلام، بل سيؤدي إلى مزيد من سفك دماء الإسرائيليين واليهود".

الاعتراف بالدولة الفلسطينية

ووفق موقع "واي نت" العبري، أضاف أوحانا: "إذا أردتم إقامة ما تسمونه دولة فلسطينية، فأقيموها في لندن، أو باريس، أو في بلدانكم التي أصبحت تُشبه الشرق الأوسط".

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