الثلاثاء 05 أغسطس 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

خارج الحدود

صحيفة التايمز: طائرات تجسس بريطانية تواصل طلعاتها فوق غزة لمساعدة إسرائيل

طائرات استطلاع
طائرات استطلاع

نقلت صحيفة "التايمز" البريطانية عن مصادر حكومية قولها إن “طائرات تجسس بريطانية تواصل طلعاتها فوق غزة لمساعدة إسرائيل في العثور على الأسرى”.

 

صحيفة التايمز: طائرات تجسس بريطانية تواصل طلعاتها فوق غزة لمساعدة إسرائيل

وتواصل بريطانيا تقديم المساعدات لإسرائيل، وذلك على الرغم من تصريحات وزراء في حكومة كير ستارمر تتحدث عن معاناة أهالي غزة جراء العدوان الإسرائيلي والجرائم التي يرتكبها جيش الاحتلال بحق الشعب الفلسطيني.

وفي وقت سابق قال رئيس الوزراء البريطاني، كير ستارمر: علينا أن نبذل كل ما في وسعنا لتخفيف الكارثة الإنسانية في غزة.

وأضاف رئيس الوزراء البريطاني: نرى الأطفال والرضع يموتون من الجوع بسبب نقص المساعدات التي يمكن تقديمها لهم.

في سياق متصل، هاجم رئيس الكنيست الإسرائيلي، أمير أوحانا، خلال مؤتمر رؤساء البرلمانات في مقر الأمم المتحدة بسويسرا، الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ورئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر؛ لتصريحاتهما حول الاعتراف بدولة فلسطينية، قائلا: "منح حماس جائزة بالاعتراف بدولة فلسطينية لن يحقق الاستقرار أو الشراكة أو السلام، بل سيؤدي إلى مزيد من سفك دماء الإسرائيليين واليهود".

 

الاعتراف بالدولة الفلسطينية

ووفق موقع "واي نت" العبري، أضاف أوحانا: "إذا أردتم إقامة ما تسمونه دولة فلسطينية، فأقيموها في لندن، أو باريس، أو في بلدانكم التي أصبحت تُشبه الشرق الأوسط".

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

طائرات تجسس غزة إسرائيل جيش الاحتلال رئيس الوزراء البريطاني

مواد متعلقة

رئيس وزراء ولاية بافاريا الألمانية: ندعم إسرائيل ونبذل جهدًا من أجل وضع غزة الإنساني

وزير خارجية بلجيكا: الدنمارك تستعد لفرض أول عقوبة أوروبية ملموسة ضد إسرائيل

الأكثر قراءة

رئيس الوزراء يصدر قرارًا جديدًا

قانونية عن قانون الإيجار القديم: ينفع ست ترجع في مؤخرها اللي كان من ٥٠ سنة ١٠٠ جنيه؟

رضا سليم يعلن عبر "فيتو" انتقاله إلى الجيش الملكي المغربي

البنك الأهلي يسعى لضم مدافع الزمالك قبل ساعات من غلق القيد

هاني سعيد عن انتقال بسيوني إلى الأهلي وتعديلات لائحة الدوري: بلاش أتكلم أحسن ( فيديو)

بعد قراره عدم مشاركة الفنانين المصريين بموسم الرياض، رسائل قوية من النشطاء لـ تركي آل الشيخ

الزمالك يعلن رسميا ضم الفلسطيني عدي الدباغ 4 مواسم (فيديو)

السيسي: قطاع غزة يربطه بالعالم 5 منافذ منها رفح.. والباقي يدار من خلال إسرائيل

خدمات

المزيد

سعر الأرز في الأسواق اليوم الثلاثاء

تعرف على سعر الألومنيوم اليوم الثلاثاء في الأسواق

أسعار السكر بالأسواق اليوم الثلاثاء

بنك مصر يقدم خدمات مجانية في اليوم العالمي للشباب

المزيد

انفوجراف

الحالات والخطوات القانونية للطعن بعدم الدستورية على قانون الإيجار القديم (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

دار الإفتاء توضح سمات وأهمية الحياء وفقا للشريعة الإسلامية

لماذا سمي قوم ثمود بهذا الاسم، وأين كانوا يعيشون؟ محمد سيد طنطاوي يجيب

تفسير حلم ضرب النمل في المنام وعلاقته بزوال الهموم وانفراج الكروب

المزيد
الجريدة الرسمية
ads
ads