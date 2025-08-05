الثلاثاء 05 أغسطس 2025
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أخبار مصر

السيسي ونظيره الفيتنامي يشهدان التوقيع عل مذكرتي تفاهم في التنمية المحلية والاقتصادية

الرئيس السيسي ورئيس
الرئيس السيسي ورئيس فيتنام

شهد الرئيس عبد الفتاح السيسى، ولوونج كوونج، رئيس جمهورية فيتنام الاشتراكية، اليوم الثلاثاء، بمقر قصر الاتحادية، التوقيع على مذكرتي تفاهم بين البلدين.

وجاءت مذكرة التفاهم الأولى في مجال التنمية الاقتصادية ووقع عليها من الجانب المصري الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي ونائبة وزير الصناعة والتجارة الفيتنامي.

وجاءت مذكرة التفاهم الثانية في مجال التنمية المحلية ووقع عليها من الجانب المصري الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية ونائب وزير الشئون الداخلية الفيتنامية.

واستقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم بقصر الاتحادية، لوونج كوونج، رئيس جمهورية فيتنام الاشتراكية، لبحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين، بالإضافة إلى التشاور حول القضايا الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك.

وعقد مؤتمر صحفي مشترك بين الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم  الثلاثاء بقصر الاتحادية، ولوونج كوونج، رئيس جمهورية فيتنام الاشتراكية، مؤتمر صحفي عقب بحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين، بالإضافة إلى التشاور حول القضايا الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك.

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