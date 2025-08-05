مصرع شابين في انقلاب دراجة نارية بعرب المساعيد بالشرقية (صور)

لقي شابان من أبناء عرب المساعيد مصرعهما في حادث سير مأساوي، وقع عند مدخل منطقة أبو عياد على طريق المطار "شعفورة"، بنطاق محافظة الشرقية إثر انقلاب دراجتهما النارية.

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وتبين أن الضحيتين هما: "محمد حماد نجم" وحسن حماد حميدة نجم".. ويُقيم المتوفيان في منطقة سامي سعد بعرب المساعيد، ولهم محل إقامة آخر "الناصرية – صان الحجر".

حادث مروّع يودي بحياة شابين من عرب المساعيد بالشرقية، فيتو

تم نقل الجثمانين إلى مشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة التي باشرت التحقيق في ملابسات الحادث.

الطب الشرعي هو حلقة الوصل بين الطب والقانون

ويعتبر الطب الشرعي هو حلقة الوصل بين الطب والقانون، وذلك لتحقيق العدالة بكشف الحقائق مصحوبة بالأدلة الشرعية.

فالطبيب الشرعي في نظر القضاء هو خبير مكلف بإبداء رأيه حول القضية التي يوجد بها ضحية سواء حيا أو ميتا.

وأغلب النتائج التي يستخلصها الطبيب الشرعي قائمة على مبدأ المعاينة والفحص مثل معاينة ضحايا الضرب العمديين، ضحايا الجروح الخاطئة، ومعاينة أعمال العنف من جروح أو وجود آلات حادة بمكان وجود الجثة، ورفع الجثة وتشريحها بأمر من النيابة العامة.

كما أن الطبيب الشرعي لا يعمل بشكل منفصل وإنما يعمل وسط مجموعة تضم فريقا مهمته فحص مكان الجريمة، وفريقا آخر لفحص البصمات، وضباط المباحث وغيرهم، وقد يتعلق مفتاح الجريمة بخدش ظفري يلاحظه الطبيب الشرعي، أو عقب سيجارة يلتقطه ويحل لغز الجريمة من خلال تحليل الـDNA أو بقعة دم.

حادث مروّع يودي بحياة شابين من عرب المساعيد بالشرقية، فيتو

حادث مروّع يودي بحياة شابين من عرب المساعيد بالشرقية، فيتو

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