الثلاثاء 05 أغسطس 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

مصرع شابين في انقلاب دراجة نارية بعرب المساعيد بالشرقية (صور)

حوادث الطرق، فيتو
حوادث الطرق، فيتو

لقي شابان من أبناء عرب المساعيد مصرعهما في حادث سير مأساوي، وقع عند مدخل منطقة أبو عياد على طريق المطار "شعفورة"، بنطاق محافظة الشرقية إثر انقلاب دراجتهما النارية.

مصرع وإصابة 4 أشخاص صدمتهم سيارة في الشرقية

نزيف الأسفلت مستمر.. حادث مروري يسفر عن وفاة شخصين بالشرقية 

وتبين أن الضحيتين هما: "محمد حماد نجم" وحسن حماد حميدة نجم".. ويُقيم المتوفيان في منطقة سامي سعد بعرب المساعيد، ولهم محل إقامة آخر "الناصرية – صان الحجر".

حادث مروّع يودي بحياة شابين من عرب المساعيد بالشرقية،فيتو
حادث مروّع يودي بحياة شابين من عرب المساعيد بالشرقية، فيتو

تم نقل الجثمانين إلى مشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة التي باشرت التحقيق في ملابسات الحادث.

الطب الشرعي هو حلقة الوصل بين الطب والقانون

ويعتبر الطب الشرعي هو حلقة الوصل بين الطب والقانون، وذلك لتحقيق العدالة بكشف الحقائق مصحوبة بالأدلة الشرعية.

فالطبيب الشرعي في نظر القضاء هو خبير مكلف بإبداء رأيه حول القضية التي يوجد بها ضحية سواء حيا أو ميتا.

وأغلب النتائج التي يستخلصها الطبيب الشرعي قائمة على مبدأ المعاينة والفحص مثل معاينة ضحايا الضرب العمديين، ضحايا الجروح الخاطئة، ومعاينة أعمال العنف من جروح أو وجود آلات حادة بمكان وجود الجثة، ورفع الجثة وتشريحها بأمر من النيابة العامة.

كما أن الطبيب الشرعي لا يعمل بشكل منفصل وإنما يعمل وسط مجموعة تضم فريقا مهمته فحص مكان الجريمة، وفريقا آخر لفحص البصمات، وضباط المباحث وغيرهم، وقد يتعلق مفتاح الجريمة بخدش ظفري يلاحظه الطبيب الشرعي، أو عقب سيجارة يلتقطه ويحل لغز الجريمة من خلال تحليل الـDNA أو بقعة دم.

حادث مروّع يودي بحياة شابين من عرب المساعيد بالشرقية،فيتو
حادث مروّع يودي بحياة شابين من عرب المساعيد بالشرقية، فيتو
حادث مروّع يودي بحياة شابين من عرب المساعيد بالشرقية،فيتو
حادث مروّع يودي بحياة شابين من عرب المساعيد بالشرقية، فيتو

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

مصرع شخصين بالشرقية حوادث محافظة الشرقية إحصائيات مركز حوادث المرور اخبار محافظة الشرقية حادث سير مأساوي منطقة أبو عياد على طريق المطار شعفورة

مواد متعلقة

إصابة 3 أشخاص من أسرة واحدة في حادث مروري بالوادي الجديد

إصابة سيدة وطفل في حادث مروري بالفيوم

الأكثر قراءة

رئيس الوزراء يصدر قرارًا جديدًا

رضا سليم يعلن عبر "فيتو" انتقاله إلى الجيش الملكي المغربي

قانونية عن قانون الإيجار القديم: ينفع ست ترجع في مؤخرها اللي كان من ٥٠ سنة ١٠٠ جنيه؟

هاني سعيد عن انتقال بسيوني إلى الأهلي وتعديلات لائحة الدوري: بلاش أتكلم أحسن

بعد قراره عدم مشاركة الفنانين المصريين بموسم الرياض، رسائل قوية من النشطاء لـ تركي آل الشيخ

البنك الأهلي يسعى لضم مدافع الزمالك قبل ساعات من غلق القيد

السيسي: قطاع غزة يربطه بالعالم 5 منافذ منها رفح.. والباقي يدار من خلال إسرائيل

سما المصري بالحجاب لأول مرة في انتخابات مجلس الشيوخ (صور)

خدمات

المزيد

سعر الأرز في الأسواق اليوم الثلاثاء

تعرف على سعر الألومنيوم اليوم الثلاثاء في الأسواق

أسعار السكر بالأسواق اليوم الثلاثاء

بنك مصر يقدم خدمات مجانية في اليوم العالمي للشباب

المزيد

انفوجراف

الحالات والخطوات القانونية للطعن بعدم الدستورية على قانون الإيجار القديم (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

دار الإفتاء توضح سمات وأهمية الحياء وفقا للشريعة الإسلامية

لماذا سمي قوم ثمود بهذا الاسم، وأين كانوا يعيشون؟ محمد سيد طنطاوي يجيب

تفسير حلم ضرب النمل في المنام وعلاقته بزوال الهموم وانفراج الكروب

المزيد
الجريدة الرسمية
ads