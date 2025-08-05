دعم الشعب الفلسطيني وإقامة دولته المستقلة أبرزها، رسائل رئيس فيتنام من القاهرة



استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم بقصر الاتحادية، لوونج كوونج، رئيس جمهورية فيتنام الاشتراكية، لبحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين، بالإضافة إلى التشاور حول القضايا الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك

وتم عقد مؤتمر صحفي مشترك بين الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الثلاثاء بقصر الاتحادية، ولوونج كوونج، رئيس جمهورية فيتنام الاشتراكية، لبحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين، بالإضافة إلى التشاور حول القضايا الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك.

وقال رئيس فيتنام لوونج كوونج إن بلاده تسعى إلى تطوير العلاقات الثنائية مع مصر وزيادة حجم التعاون في المجالات الاقتصادية والتجارية بما يخدم مصالح الشعبين الصديقين ويعزز فرص التنمية المستدامة في البلدين.

وأضاف كوونج ننظر إلى مصر كشريك استراتيجي مهم في الشرق الأوسط وإفريقيا ونسعى إلى توسيع التعاون في مجالات الزراعة والصناعة والتعليم والسياحة والاستثمار

وأشار إلى أن هذه الزيارة التاريخية تمثل خطوة جديدة نحو تعميق العلاقات السياسية والدبلوماسية بين القاهرة وهانوي، مشيدًا بجهود مصر في دعم القضايا العادلة في الساحة الدولية، وعلى رأسها القضية الفلسطينية.

وأكد دعم بلاده الكامل لحقوق الشعب الفلسطيني وعلى رأسها الحق في إقامة دولة مستقلة ذات سيادة.



وقال كوونج: فيتنام تقف إلى جانب الحق الفلسطيني، وتؤيد إقامة دولة فلسطينية مستقلة وفقًا لمبادئ القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة.

وقال إن بلاده تسعى إلى تطوير العلاقات الثنائية مع مصر، وزيادة حجم التعاون في المجالات الاقتصادية والتجارية بما يخدم مصالح الشعبين الصديقين، ويعزز فرص التنمية المستدامة في البلدين.

وأضاف كوونج: ننظر إلى مصر كشريك استراتيجي مهم في الشرق الأوسط وإفريقيا ونسعى إلى توسيع التعاون في مجالات الزراعة والصناعة والتعليم والسياحة والاستثمار.

وأشار إلى أن هذه الزيارة التاريخية تمثل خطوة جديدة نحو تعميق العلاقات السياسية والدبلوماسية بين القاهرة وهانوي، مشيدًا بجهود مصر في دعم القضايا العادلة في الساحة الدولية، وعلى رأسها القضية الفلسطينية.

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