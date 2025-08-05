الزراعة: تصدير 425 ألف شتلة فواكه وفراولة في يوليو.. و6 شروط لتراخيص التصدير

كشفت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، ممثلة في الإدارة المركزية للبساتين والمحاصيل الزراعية التابعة لقطاع الإرشاد الزراعي، عن أنه تم خلال شهر يوليو الماضي، الإشراف على أعمال تصدير أكثر من 25 ألف شتلة فاكهة متنوعة، فضلا عن متابعة تصدير 412 ألف شتلة فراولة الى دول مختلفة، وذلك بالتنسيق والتعاون مع الجهات والإدارات المعنية بالوزارة.

وأكد الدكتور يوسف خميس رئيس الإدارة المركزية للبساتين، في تقرير رسمي، صادر عن الإدارة، بأبرز الجهود والأنشطة خلال شهر يوليو الماضي، أن ذلك يأتي تنفيذًا لتوجيهات علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، وبإشراف الدكتور علاء عزوز، رئيس قطاع الإرشاد الزراعي، وحرصًا من الوزارة على تقديم كافة أوجه الدعم الفني والإرشادي للمزارعين، وتعزيز جهود التنمية الزراعية المستدامة.

وأشار إلى أنه في إطار دعم الصادرات وتعزيز ثقة الأسواق الدولية في المنتجات الزراعية المصرية، أشرفت الإدارة، بالتعاون مع الجهات المعنية، على تصدير 25,000 شتلة فاكهة متنوعة إلى دول: الإمارات، السعودية، الكويت، وموريتانيا.

كما تمت متابعة تصدير 412,000 شتلة فراولة إلى دولتي الهند وإيطاليا، من خلال لجان فنية مختصة حرصت على ضمان جودة الشتلات، ومطابقتها للاشتراطات الفنية والمعايير التصديرية المعتمدة، الأمر الذي يؤكد الثقة العالمية في جودة الإنتاج الزراعي المصري، ومدى كفاءة الإشراف الفني والإداري في مختلف مراحل سلسلة التوريد الزراعي.

إصدار 238 ترخيصًا لـ 3,200 صوبة إنتاج ومشتل شتلات خضر

وأضاف رئيس الإدارة المركزية للبساتين، أنه تم خلال يوليو الماضي، إصدار حوالي 238 ترخيصًا لـ 3,200 صوبة إنتاج ومشتل شتلات خضر، ما يُسهم في توفير شتلات عالية الجودة وتحقيق الاكتفاء الذاتي، كما تم إصدار 27 ترخيصًا لإنشاء أو إحلال وتجديد حدائق لأغراض الاستهلاك الشخصي بمساحات متنوعة، في خطوة تعكس اهتمام الوزارة بزيادة الرقعة الخضراء وتعزيز الزراعة المنزلية والمجتمعية.

وتجدر الإشارة إلى أن وزارة الزراع واستصلاح الأراضي وضعت عدد من الشروط التي يجب استيفائها للسماح بتصدير شتلات الحاصلات الزراعية وهي كالتالي:

- ما يفيد تسجيل المصدر في سجل الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات.

- صورة فاتورة توضح الأصناف المصدرة وكمياتها وأسعارها وقيمتها الاجمالية.

- صورة ترخيص المشتل.

وأن يسدد المصدر المبالغ المقررة للسماح بتصدير الشتلات وهي كالتالي:

- 1% من قيمة الفاتورة مصاريف إدارية.

-5.% رسم دعم صندوق المعاشات والإعانات لنقابة المهن الزراعية، وذلك وفقا لقرار الزراعة واستصلاح الارضي رقم 1150 لسنة 1997 وتحصل عند الموافقة على التصريح بالتصدير.

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