الصناعات الهندسية تبحث مع الصناعات الغذائية عقد شراكة تهدف لتحقيق تكامل حقيقي

بحثت غرفة الصناعات الهندسية باتحاد الصناعات المصرية برئاسة محمد المهندس، بدعوة من غرفة الصناعات الغذائية بالاتحاد أوجه التعاون المشترك، والتعرف على احتياجات غرفة الصناعات الغذائية من خطوط إنتاج المصانع وقيام الغرفة ممثلة في شعبة المعدات والآلات بالغرفة الهندسية بتوفيرها بمواصفات مميزة من خلال الشركات أعضاء الشعبة.

شارك في الاجتماع المشترك من غرفة الصناعات الهندسية كل من: المهندس ناجي يوسف رئيس رئيس شعبة الآلات والمعدات والمهندس عبد الصادق أحمد المستشار الفني للغرفة واللواء مصطفى هدهود رئيس لجنة الصناعة بنقابة المهندسين والمهندس محمد المنشاوي والمهندس أشرف إسماعيل أعضاء الشعبة.

ومن غرفة الصناعات الغذائية، شارك كل من: المهندس محمد الشافعي عضو مجلس إدارة الغرفة والدكتور رضا عبد الجليل مدير الشئون الفنية بالغرفة، والدكتور هاني المنشاوي رئيس شعبة الأسماك ولفيف من أصحاب الشركات.

محمد المهندس: نهدف في تعاوننا مع غرفة الصناعات الغذائية لتوفير خطوط إنتاج لمختلف صناعاتها

وقال محمد المهندس رئيس غرفة الصناعات الهندسية: إن الهدف من الاجتماع هو تعميق الصناعة المحلية وتحقيق تكامل صناعي بين القطاعات المختلفة والحد من الواردات وزيادة فرص الصادرات المصرية.

وأوضح أن الغرفة لديها شعبة قوية ومتميزة تمتلك من الإمكانيات التي تؤهلها لتوفير خطوط انتاج بمواصفات عالمية من خلال الشركات الأعضاء بها، وهي شعبة الآلات والمعدات برئاسة المهندس ناجي يوسف وغرفة الصناعات الغذائية لديها مصانع بأنشطة متنوعة تحتاج إلى خطوط انتاج لمصانعها وماكينات لها ونحن يمكن أن نبني على هذا الاتجاه في تحقيق شراكة قوية بين الغرفتين.

و من جانبه رحب المهندس محمد الشافعي عضو مجلس ادارة غرفة الصناعات الغذائية بالاجتماع والافكار التي تم طرحها مؤكدا على اهمية تحقيق تكامل صناعي يهدف لإنتاج منتج محلي قوي يحتاجه السوق المصري ولديه فرص قوية للتصدير.

فيما اوضح المهندس عبد الصادق أحمد المستشار الفني لغرفة الصناعات الهندسية ان هدف الاجتماع هو الاستماع لاحتياجات الغرفة الغذائية وعرضها على شعبة الآلات والمعدات لتنفيذها.

و أشار إلى أنه تم الاتفاق على تبادل البيانات والمعلومات بين الغرفتين في هذا الصدد.

ومن جانبه، قال المهندس ناجي يوسف: إن شعبة الآلات والمعدات مستعدة لتلبية احتياجات غرفة الصناعات الغذائية من عدد وآلات وخطوط انتاج بمختلف أنواعها.

وخلال الاجتماع تم طرح عدد من احتياجات غرفة الصناعات الغدائية من خطوط إنتاج ومعدات بشكل مبدئي، ومنها خطوط إنتاج التعبئة والتغليف، ومعدات تصنيع منتجات الدواجن ومراكز تجميع الألبان ونحن مستعدون لتوفيرها من خلال ممثلي الشعبة ومصانعهم.

ةاتفق الحضور على تكرار مثل هذه الاجتماعات البناءة بين الغرفتين لخدمة مصالح الأعضاء المشتركة والتي تخدم الصناعة المحلية وتنميها.

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