الثلاثاء 05 أغسطس 2025
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ثقافة وفنون

التليفزيون المصري ينقل انتخابات مجلس الشيوخ عبر 90 كاميرا على الشاشة

التلفزيون المصري؛
التلفزيون المصري؛ فيتو

تنقل القناة الأولى بالتليفزيون المصري في اليوم الثاني لانتخابات مجلس الشيوخ  2025، وقائع التصويت في مناطق عديدة على مستوى الجمهورية، وذلك عبر 90 كاميرا في عدد كبير من اللجان.

 

تجري انتخابات مجلس الشيوخ المصري في 8286 مقرًا انتخابيًا، وقد بدأ التصويت التاسعة صباحًا ويمتد حتى التاسعة مساء اليوم؛  ويحق لنحو 63 مليون مصري الإدلاء بأصواتهم.

 

انتخابات مجلس الشيوخ

 

وانطلق، اليوم الثلاثاء، ثاني وآخر أيام التصويت في  انتخابات مجلس الشيوخ 2025 داخل جمهورية مصر العربية، والتي بدأت أمس الإثنين، وسط استعدادات شاملة من الهيئة الوطنية للانتخابات بالتعاون مع مختلف الجهات المعنية، لضمان تنظيم العملية الانتخابية بأعلى درجات الكفاءة والنزاهة.

 

 

ويتنافس في انتخابات مجلس الشيوخ 428 مرشحًا على المقاعد الفردية، منهم 186 مرشحًا مستقلًا، و242 رشحًا عن الأحزاب السياسية، وقائمة واحدة في كل من الدوائر المخصصة لنظام القوائم تحت اسم القائمة الوطنية من أجل مصر.

 

 

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التليفزيون النصري ماسبيرو مجلس الشيوخ • مواعيد انتخابات مجلس الشيوخ

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