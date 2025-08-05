تفاصيل توقيع مذكرتي تفاهم بين مصر وفيتنام بحضور السيسي ولوونج

استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، بقصر الاتحادية، لوونج كوونج، رئيس جمهورية فيتنام الاشتراكية.

وعقد مؤتمر صحفي مشترك بين الرئيس السيسي نظيره الفيتنامي، اليوم الثلاثاء بقصر الاتحادية، عقب بحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين، بالإضافة إلى التشاور حول القضايا الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك.

وشهد الرئيس السيسى، ولوونج كوونج، رئيس جمهورية فيتنام الاشتراكية، اليوم التوقيع على مذكرتي تفاهم بين البلدين.

جاءت مذكرة التفاهم الأولى في مجال التنمية الاقتصادية ووقع عليها من الجانب المصري الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، ونائبة وزير الصناعة والتجارة الفيتنامي.

وجاءت مذكرة التفاهم الثانية في مجال التنمية المحلية ووقع عليها من الجانب المصري الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية ونائب وزير الشئون الداخلية الفيتنامية.

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