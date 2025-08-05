محافظ جنوب سيناء يتفقد سير انتخابات الشيوخ 2025 بلجان مدينة طور سيناء

واصل اللواء دكتور خالد مبارك، محافظ جنوب سيناء، جولاته الميدانية لمتابعة سير العملية الانتخابية في يومها الثاني والأخير، حيث تفقد صباح اليوم الثلاثاء لجنة مدرسة علي مبارك الابتدائية بمدينة طور سيناء، للاطمئنان على انتظام التصويت داخل اللجان، والتأكد من توفير كافة التيسيرات اللازمة للناخبين.

محافظ جنوب سيناء يتفقد سير الانتخابات بلجان مدينة طور سيناء

وأشاد المحافظ خلال الجولة بإقبال المواطنين وحرصهم على المشاركة في هذا الاستحقاق الدستوري، مثمنًا الدور الوطني لأبناء جنوب سيناء في دعم مؤسسات الدولة، ومؤكدًا أن اليوم الأول من التصويت شهد انتظامًا كاملًا في جميع اللجان، وسط أجواء من الانضباط والهدوء، والتزام إداري وأمني ملحوظ.

وأوضح المحافظ أن غرف العمليات بالمحافظة تعمل على مدار الساعة لرصد أية معوقات أو شكاوى والتعامل معها على الفور، مشيرًا إلى استمرار تطبيق الإجراءات الأمنية والاحترازية، حفاظًا على سلامة المواطنين والقائمين على العملية الانتخابية.

استمرار توافد الناخبين لليوم الثاني لانتخابات مجلس الشيوخ

وأكد اللواء خالد مبارك على تنفيذ توجيهات القيادة السياسية بتهيئة مناخ انتخابي آمن وشفاف يُحفّز المواطنين على المشاركة الفعالة، مشددًا على أن التصويت واجب وطني وحق دستوري لكل مواطن.

يُذكر أن العملية الانتخابية تُجرى في 18 لجنة فرعية موزعة على 15 مقرًا انتخابيًا بمختلف مدن المحافظة، ويبلغ عدد من لهم حق التصويت 102,807 ناخبًا وناخبة.

وتستمر عملية التصويت حتى الساعة التاسعة مساءً بجميع لجان مدن جنوب سيناء، وسط متابعة دقيقة من الجهات التنفيذية، ودعوات مستمرة من مختلف الجهات الرسمية والمجتمعية للمواطنين للنزول والمشاركة في اختيار ممثليهم بمجلس الشيوخ 2025.

ثاني أيام التصويت في انتخابات مجلس الشيوخ 2025

وانطلق، اليوم الثلاثاء، ثاني وآخر أيام التصويت في انتخابات مجلس الشيوخ 2025 داخل جمهورية مصر العربية، والتي بدأت أمس الإثنين، وسط استعدادات شاملة من الهيئة الوطنية للانتخابات بالتعاون مع مختلف الجهات المعنية، لضمان تنظيم العملية الانتخابية بأعلى درجات الكفاءة والنزاهة.



ويتنافس في انتخابات مجلس الشيوخ 428 مرشحًا على المقاعد الفردية، منهم 186 مرشحًا مستقلًا، و242 مرشحًا عن الأحزاب السياسية، وقائمة واحدة في كل من الدوائر المخصصة لنظام القوائم تحت اسم القائمة الوطنية من أجل مصر.



وبدأ التصويت في تمام التاسعة صباحا ويستمر حتى التاسعة مساءا ويتخلله ساعة الراحة المقررة قانونًا من الساعة الثالثة مساءً وحتى الساعة الرابعة مساءً، ولا يجوز مدها لأكثر من ساعة.



ويجرى التصويت داخل 8 آلاف و825 مقرا انتخابيا على مستوى الجمهورية، بهدف التيسير على الناخبين الراغبين في الإدلاء بأصواتهم في الانتخابات، تحت إشراف نحو 10 آلاف قاض من هيئة قضايا الدولة والنيابة الإدارية، بينهم 2500 قاضية خارج محل إقامتهن



وتجرى الانتخابات بمتابعة 18 سفارة معتمدة داخل جمهورية مصر العربية و9 منظمات دولية و58 منظمة وجمعية محلية وتلقت طلبات تغطية إعلامية من 168 وسيلة إعلام دولية و62 وسيلة إعلام محلية.

وأكدت الهيئة الوطنية للانتخابات توفير لوحات إرشادية داخل اللجان، شملت ولأول مرة لوحات مخصصة لذوي الهمم، منها ما هو مطبوع بطريقة "برايل" للمكفوفين، بالإضافة إلى لوحات مزودة بـ رموز استجابة سريعة (QR Code) تتيح التعرف على عدد المرشحين بكل دائرة عبر الهواتف المحمولة.



خطوات فرز الأصوات في اللجان الفرعية لانتخابات مجلس الشيوخ

وتُجري اللجان الفرعية عملية فرز الأصوات فور انتهاء التصويت، وذلك تحت إشراف رئيس اللجنة الفرعية، وبحضور أمناء اللجنة، والمرشحين أو مندوبيهم، وممثلي القوائم أو وكلائهم، إلى جانب الإعلاميين والمتابعين المصرح لهم من الهيئة الوطنية للانتخابات – إن وُجدوا.

ويبدأ رئيس اللجنة بتحديد صناديق الاقتراع التي سيتم البدء في فرزها، ومراجعة أرقام الأقفال البلاستيكية المُغلقة بها، وفق ما هو مثبت في محضر إجراءات اللجنة (نموذج 8 ش).

يتم فض الأقفال البلاستيكية لصناديق الاقتراع، صندوقًا تلو الآخر، حسب النظام (فردي أو قوائم).

تُفرغ محتويات كل صندوق بالكامل على الطاولة، ويتم عرض الصندوق على الحضور للتأكد من أنه أصبح فارغًا تمامًا.

تُفرد بطاقات الاقتراع المطوية، واحدة تلو الأخرى، على ظهرها، للتحقق من وجود خاتم اللجنة أو توقيع رئيسها.

تُقسَّم البطاقات إلى مجموعتين: أصوات صحيحة، وأصوات باطلة.

يتم حصر عدد الأصوات الباطلة، وتحديد الأصوات الصحيحة التي حصل عليها كل مرشح أو قائمة.:

يُسلم رئيس اللجنة الفرعية نسخة من كشف الحصر العددي للأصوات (نموذج 12 ش) إلى من يطلبها من المرشحين أو ممثلي القوائم أو وكلائهم، بعد توقيع المستلم على محضر إجراءات الفرز (نموذج 11 ش) بما يفيد الاستلام.

يتولى رئيس اللجنة حفظ بطاقات الاقتراع غير المستخدمة، وكعوب دفاتر البطاقات المستخدمة، لكل نظام على حدة، داخل الجوالات المخصصة لذلك، ثم يغلقها باستخدام أقفال بلاستيكية تُسجل أرقامها بمحضر الفرز.



وتُعلن النتائج الأولية لما أسفرت عنه عملية الفرز داخل اللجنة الفرعية بشفافية.

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