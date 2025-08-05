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اقتصاد

أسعار الذهب فى التعاملات المسائية اليوم الثلاثاء 5-8-2025

اسعار الذهب اليوم،
اسعار الذهب اليوم، فيتو

ننشر أسعار الذهب فى التعاملات المسائية اليوم الثلاثاء، وفقا لآخر تحديث لها فى الأسواق المحلية.

سعر جرام الذهب عيار 24

 سجل سعر الذهب عيار 24 نحو 5240 جنيهًا “بيع”، 5211 جنيهًا “شراء”. 

سعر جرام الذهب عيار 21

وبلغ سعر جرام الذهب عيار 21 نحو 4585 جنيهًا “بيع”، 4560 جنيهًا “شراء”.

سعر جرام الذهب عيار 18

سعر جرام الذهب عيار 18، سجل 3930 جنيهًا “بيع”، 3908 جنيهًا “شراء”.

سعر الجنيه الذهب 

سعر الجنيه الذهب حوالي  36680 جنيهًا “بيع”، 36480 جنيهًا “شراء".

 

 

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