الثلاثاء 05 أغسطس 2025
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أخبار مصر

السيسي: هناك إبادة ممنهجة لقطاع غزة وتصفية للقضية الفلسطينية

الرئيس عبد الفتاح
الرئيس عبد الفتاح السيسي

 قال الرئيس عبد الفتاح السيسي إن هناك إبادة ممنهجة لقطاع غزة وتصفية للقضية الفلسطينية، مضيفا: “وجهت سابقا نداء للعالم والدول الأوروبية والرئيس الأمريكي للتدخل وإيقاف الحرب وإدخال المساعدات وأكرر مرة أخرى ندائي للعالم أجمع”.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي مشترك بين الرئيس السيسي، اليوم  الثلاثاء بقصر الاتحادية، ولوونج كوونج، رئيس جمهورية فيتنام الاشتراكية، لبحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين، بالإضافة إلى التشاور حول القضايا الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك.

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