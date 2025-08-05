السيسي: نقوم بدور كبير لإيقاف حرب غزة وإدخال المساعدات للقطاع

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي: إن مصر تقوم بدور كبير لإيقاف الحرب في غزة وإدخال المساعدات للقطاع.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي مشترك بين الرئيس السيسي، ولوونج كوونج، رئيس جمهورية فيتنام الاشتراكية، اليوم الثلاثاء بقصر الاتحادية، لبحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين، بالإضافة إلى التشاور حول القضايا الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك.



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