السيسي: التاريخ سيحاكم دولا كثيرة على موقفها في حرب غزة والضمير الإنساني العالمي لن يصمت طويلا

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي: إن التاريخ سيتوقف كثيرا وسيحاسب ويحاكم دولا كثيرة على موقفها في حرب غزة، والضمير الإنساني العالمى لن يصمت طويلا.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي مشترك بين الرئيس السيسي، ولوونج كوونج، رئيس جمهورية فيتنام الاشتراكية، اليوم الثلاثاء بقصر الاتحادية، لبحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين، بالإضافة إلى التشاور حول القضايا الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك.

وأضاف الرئيس السيسي: مصر لم تتخل عن دورها في إدخال المساعدات الإنسانية لأهالي قطاع غزة أو تشارك في حصار القطاع.

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