السيسي: الوضع في غزة يستخدم كورقة سياسية للمساومة

أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي أن الحرب في قطاع غزة للتجويع والإبادة الجماعية وتصفية القضية الفلسطنية.

كما وجه الرئيس السيسي نداء للرأى العام العالمي بأن الوضع في قطاع غزة يستخدم كورقة سياسية للمساومة، منتقدا عجز المجتمع الدولي.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي للرئيس السيسي مع رئيس فيتنام بقصر الاتحادية.

استقبل الرئيس السيسي، اليوم، بقصر الاتحادية، لوونج كوونج، رئيس جمهورية فيتنام الاشتراكية، لبحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين، بالإضافة إلى التشاور حول القضايا الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك.

واقيمت مراسم استقبال رسمية للرئيس الفيتنامي حيث تهدف الزيارة لتعزيز العلاقات بين البلدين في مختلف المجالات فضلا عن تناول عددا من القضايا الإقليمية والدولية ذات الإهتمام المشتركة وفتح مرحلة جديدة من التعاون وخاصة في الاقتصاد والتجارة بين فيتنام ومصر.



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