عادل لبيب: المشاركة في انتخابات الشيوخ واجب وطني

أدلى اللواء عادل لبيب، أمين المجالس المحلية بحزب الجبهة الوطنية، بصوته في الانتخابات البرلمانية لمجلس الشيوخ 2025، بلجنة الشهيد العميد أحمد الطحاوي بقسم المنتزه ثان بالإسكندرية.

المشاركة في الانتخابات البرلمانية لمجلس الشيوخ

وأكد لبيب، أن المشاركة في الانتخابات البرلمانية لمجلس الشيوخ 2025 واجب وطني واستحقاق دستوري يعكس وعي المواطن المصري وحرصه على دعم الدولة ومؤسساتها في ظل التحديات الراهنة.

وأشار "لبيب" إلى أن حزب الجبهة الوطنية حرص على الدفع بمرشحين يتمتعون بكفاءة عالية وخبرة واسعة، ليكونوا قادرين على التعبير عن طموحات المواطنين تحت قبة مجلس الشيوخ، والمساهمة في صياغة السياسات العامة للدولة.

الحراك السياسي الملحوظ

وأوضح أن الحزب نجح خلال الفترة الماضية في إحداث حالة من الزخم والحراك السياسي الملحوظ في الشارع المصري، من خلال التواصل المباشر مع المواطنين، وطرح رؤى واقعية تلامس هموم الناس وتطلعاتهم، مؤكدًا أن هذه الانتخابات تمثل محطة مهمة في مسيرة ترسيخ الديمقراطية وبناء الجمهورية الجديدة.

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