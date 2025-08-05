الإحصاء: 634 مليون دولار قيمة التبادل التجاري بين مصر وفيتنام خلال عام 2024

في إطار بحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين مصر وجمهورية فيتنام بالإضافة إلى التشاور حول القضايا الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك، استقبل اليوم الرئيس عبد الفتاح السيسي نظيره الفيتنامي “لوونج كوونج”.

وحرصًا من الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء على متابعة الزيارات والأنشطة الرسمية للرئيس وإصدار بيان صحفي يتضمن العلاقات الاقتصادية بين مصر وفيتنام، فقد كشفت بيانات الجهاز اليوم الثلاثاء الموافق 5/8/2025 عن وصول قيمة التبادل التجاري بين مصر وفيتنام إلى 634 مليون دولار خلال عام 2024 مقابل 606 مليـون دولار خلال عام 2023.



حيث بلغت قيمة الصادرات المصرية لفيتنام 52 مليون دولار خــلال عام 2024 مقابل 53 مليون دولار خلال عام 2023 بينما بلغت حجم الواردات المصرية من فيتنام 582 مليون دولار خلال عام 2024 مقابل 553 مليون دولار خلال عام 2023.



أهم المجموعات السلعية التي صدرتها مصر إلى فيتنام خلال عام 2024

1. قطن وخيوط ومنسوجات بقيمة 13 مليون دولار.

2. سكر ومصنوعات سكرية بقيمة 8 مليون دولار.

3. فواكه وأثمار بقيمة 4 ملايين دولار.

4. آلات وأجهزة كهربائية بقيمة 4 ملايين دولار.

5. لدائن ومصنوعاتها بقيمة 3 ملايين دولار.



أهم المجموعات السلعية التي استوردتها مصر من فيتنام خلال عام 2024

1. آلات وأجهزة كهربائية بقيمة 228 مليون دولار.

2. بن وشاي وبهارات بقيمة 83 مليون دولار.

3. مطاط ومصنوعاته بقيمة 60 مليون دولار.

4. أسماك وقشريات ورخويات بقيمة 38 مليون دولار.

5. أحذية وأجزاؤها بقيمة 24 مليون دولار.

وقد بلغت قيمة تحويلات المصريين العاملين في فيتنام 1.2 مليون دولار خلال العام المالى 2023/2024 مقابل 898 ألف دولار خـلال العام المالى 2022/ 2023، بينما بلغت قيمة تحويلات الفيتنامييين العاملين بمصر 133 ألف دولار خلال العام المالى 2023/2024 مقابل 372 ألف دولار خلال العام المالى 2022/2023.

وقد أظهرت بيانات جهاز الإحصاء وصول حجم الاستثمارات الفيتنامية في مصر 5.7 مليون دولار خلال العام المالى 2023/2024 مقابل 1.8 مليون دولار خلال العام المالى 2022/2023 بينما بلغت حجم الاستثمارات المصرية في فيتنام 29.4 مليون دولار خلال العام المالى 2023/2024 مقابل 71.9 مليون دولار خلال العام المالى 2022/2023.

وسجـــل عدد سكــان مصـــر 107.9 مليون نسمة خلال أغسطس 2025، بينمـــا سجــــل عــدد سكان فيتنام 101.7 مليون نسمة خلال نفس الفترة.

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