الثلاثاء 05 أغسطس 2025
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اقتصاد

تراجع أسعار الذهب فى منتصف تعاملات اليوم وهذا العيار يسجل 3930 جنيهًا

أسعار الذهب اليوم،
أسعار الذهب اليوم، فيتو

 تراجعت أسعار الذهب اليوم الثلاثاء بقيمة 10 جنيهات فى الأسواق المحلية، وذلك على خلفية توقعات خفض أسعار الفائدة الأمريكية فى الاجتماعات المقبلة وتراجع سعر الدولار.

سعر جرام الذهب عيار 24

 سجل سعر الذهب عيار 24 نحو 5240 جنيهًا “بيع”، 5211 جنيهًا “شراء”. 

سعر جرام الذهب عيار 21

وبلغ سعر جرام الذهب عيار 21 نحو 4585 جنيهًا “بيع”، 4560 جنيهًا “شراء”.

سعر جرام الذهب عيار 18

سعر جرام الذهب عيار 18، سجل 3930 جنيهًا “بيع”، 3908 جنيهًا “شراء”.

سعر الجنيه الذهب 

سعر الجنيه الذهب حوالي  36680 جنيهًا “بيع”، 36480 جنيهًا “شراء".

 

إجمالى مبيعات الذهب خلال الربع الثانى من العام 

 قال إيهاب واصف،  رئيس شعبة الذهب والمعادن الثمينة باتحاد الصناعات، إن تراجع مشتريات المصريين من الذهب خلال الربع الثاني من العام الجاري بنسبة 20% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، يعكس تحسنًا واضحًا في الأوضاع الاقتصادية، واستقرار سعر الصرف، وهو ما ساهم في تقليص دور الذهب كملاذ آمن للمواطنين.

 

وأضاف واصف في تصريحات صحفية، أن إجمالي مشتريات الذهب في مصر خلال الربع الثاني من 2025 بلغ 11.5 طن، مقارنة بـ14.4 طن في نفس الفترة من 2024، مشيرًا إلى أن هذا التراجع جاء نتيجة طبيعية لانحسار موجة المضاربات التي كانت تسيطر على السوق في فترات سابقة، بعد تعافي الجنيه المصري أمام الدولار، وتراجع الضغوط على أسعار السلع بشكل عام.

 

المشتريات من المشغولات الذهبية سجلت 5.7 طن

 وأوضح أن المشتريات من المشغولات الذهبية سجلت 5.7 طن، بانخفاض 17% على أساس سنوي، فيما بلغت مشتريات السبائك والعملات الذهبية 5.9 طن، متراجعة بنسبة 23%، وهو ما يعكس تراجع الرغبة في اقتناء الذهب كأداة للتحوط، خاصة مع عودة الاستقرار النقدي وهدوء وتيرة التضخم.

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