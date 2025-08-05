الثلاثاء 05 أغسطس 2025
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أخبار مصر

مراسم استقبال رسمية لرئيس فيتنام في قصر الاتحادية

الرئيس السيسي ونظيره
الرئيس السيسي ونظيره الفيتنامي

استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الثلاثاء، بقصر الاتحادية، لوونج كوونج، رئيس جمهورية فيتنام الاشتراكية، لبحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين، بالإضافة إلى التشاور حول القضايا الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك.


وأقيمت مراسم استقبال رسمية للرئيس الفيتنامي، حيث تهدف الزيارة تعزيز العلاقات بين البلدين في مختلف المجالات فضلا عن تناول عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشتركة وفتح مرحلة جديدة من التعاون وخاصة في الاقتصاد والتجارة بين فيتنام ومصر.

 

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