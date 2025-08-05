مواقف إنسانية، رجال أمن القاهرة يساعدون المسنين للتصويت بانتخابات مجلس الشيوخ (صور)

حرص رجال مديرية أمن القاهرة تحت إشراف اللواء طارق راشد مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن القاهرة، على القيام بدورهم الإنساني إلى جانب دورهم في تأمين الانتخابات، من خلال مساعدتهم لكبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة، وتقديم كافة سبل المساعدة وتوفير كراسي متحركة، لتمكينهم من المشاركة في العملية الانتخابية بانتخابات مجلس الشيوخ 2025.

في أكثر من موقف إنساني على مدار اليوم الثاني للتصويت في انتخابات مجلس الشيوخ 2025، قدم رجال مديرية أمن القاهرة المساعدة للمواطنين وكبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة، الذين لم تمنعهم ظروفهم الصحية عن المشاركة، ومنهم من حضر متكئا على عكاز، وعلى الفور بادر رجال الأمن في تقديم المساعدة لهم ومساندتهم للوصول إلى مقار اللجنة الانتخابية بواسطة الكراسي المتحركة وتلبية رغباتهم.

وفتحت اللجان الانتخابية أبوابها لاستقبال الناخبين الراغبين في الإدلاء بأصواتهم في انتخابات مجلس الشيوخ في تمام التاسعة صباحا وحتى التاسعة مساء، في ثاني وآخر أيام الاقتراع داخل مصر.



وفي إطار الحرص على ضمان نزاهة العملية الانتخابية وسلامة إجراءات الاقتراع في اليوم الثاني لانتخابات مجلس الشيوخ، باشر رؤساء اللجان الفرعية عملهم منذ الصباح الباكر، حيث تواجد كل منهم بمقر اللجنة قبل الساعة التاسعة صباحًا بوقت كافٍ، استعدادًا لانطلاق التصويت في تمام التاسعة صباحًا.



إجراءات ما قبل بدء التصويت



ويتولى رئيس اللجنة الفرعية، بحضور أمناء اللجنة، ومندوبي المرشحين والقوائم - حال تواجدهم - والمسئول عن قوات التأمين، اتخاذ مجموعة من الإجراءات التنظيمية، تتضمن الآتي:

التأكد من سلامة أقفال مقر اللجنة أو المكان المخصص لحفظ صناديق الاقتراع.

التأكد من سلامة النوافذ وصناديق الاقتراع نفسها.

فحص دفاتر الاقتراع وجميع أوراق ومحاضر اللجنة.

مطابقة الأرقام المسلسلة للأقفال البلاستيكية المثبتة على صناديق الاقتراع مع البيانات المدونة بمحضر إجراءات اللجنة (نموذج 8 ش).



فض القفل البلاستيكي الخاص بفتحة الإدلاء بالأصوات في صناديق نظامي الفردي والقوائم.





ويتم توثيق كافة هذه الإجراءات بمحضر فتح اليوم الثاني (نموذج 10 ش)، ووقع عليه رئيس اللجنة وأمناؤها ومندوبو المرشحين أو القوائم، إلى جانب مسئول التأمين.

وفي حالة غياب أي من أمناء اللجنة، تم إثبات ذلك بمحضر اللجنة (نموذج 8 ش) وكذلك عبر التطبيق الإلكتروني المُعتمد من الهيئة الوطنية للانتخابات.



إجراءات خاصة في حال وجود مخالفات



إذا تبيّن وجود خلل في الأختام أو الأقفال الخاصة بصناديق الاقتراع، يتم تسجيل الواقعة تفصيليًا بمحضر اللجنة (نموذج 8 ش)، مع إخطار اللجنة العامة على الفور. ويتم استخدام صناديق جديدة بديلة، مع التحفظ على الصناديق محل الشك لحين صدور قرار بشأنها من اللجنة العامة، مع إبلاغ لجنة متابعة سير الانتخابات بالمحكمة الابتدائية.

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