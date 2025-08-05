الثلاثاء 05 أغسطس 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

سياسة

قيادات "الجبهة الوطنية" في جولة تفقدية لمتابعة سير انتخابات الشيوخ بالقاهرة

قيادات الجبهة الوطنية،
قيادات الجبهة الوطنية، فيتو

 أجرى عدد من قيادات حزب الجبهة الوطنية، اليوم، جولة تفقدية بعدد من اللجان الانتخابية بمحافظة القاهرة، لمتابعة سير العملية الانتخابية في انتخابات مجلس الشيوخ 2025، والاطمئنان على انتظام التصويت وتيسير الإجراءات أمام المواطنين.

 

المقار الانتخابية بمدارس منطقة التجمع الخامس

 وشملت الجولة عددًا من المقار الانتخابية بمدارس منطقة التجمع الخامس، حيث حرصت قيادات الحزب على متابعة سير العمل داخل اللجان، والتأكد من توفير التسهيلات اللازمة للناخبين، خاصة كبار السن وذوي الهمم، بما يضمن أداءهم لحقهم الدستوري بسهولة ويسر.

وشارك في الجولة كل من السيد القصير، الأمين العام للحزب، واللواء محمود شعراوي، نائب رئيس الحزب، وأحمد رسلان، أمين التنظيم، والمستشار علاء فؤاد، أمين الأمانة الفنية، والنائبة إيمان العجوز، نائب الأمين العام، إلى جانب مرشحي الحزب ضمن القائمة الوطنية من أجل مصر بمحافظة القاهرة، الدكتور ياسر عبد المقصود، ويوستينا رامي.

 

أهمية المشاركة الإيجابية

 وأكدت قيادات الحزب، خلال الجولة، أهمية المشاركة الإيجابية في هذا الاستحقاق الوطني، مشيرين إلى أن الإقبال على التصويت يمثل رسالة واضحة بدعم الدولة ومؤسساتها، ويعكس وعي الشعب المصري، وحرصه على استكمال مسيرة البناء والاستقرار.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الأمين العام للحزب الجبهة الوطنية الشيوخ 2025 العملية الانتخابية انتخابات مجلس الشيوخ 2025 سير العملية الانتخابية مجلس الشيوخ 2025

مواد متعلقة

الشباب والسيدات يتصدرون المشهد بانتخابات الشيوخ 2025 بلجنة طنان الحديثة بالقليوبية (صور)

انتخابات مجلس الشيوخ، استمرار التوافد على اللجان ثاني أيام التصويت بمدينة نصر والتجمع (صور)

مسيرات بالدراجات النارية تجوب شوارع الشرقية لحث المواطنين على المشاركة بانتخابات الشيوخ 2025 (صور)

الأكثر قراءة

أخبار مصر: بدء تطبيق قانون الإيجار القديم، مجزرة للعمال في بلبن، اعترافات مثيرة لـ 3 بلوجرز، صدمة سعودية للفنانين المصريين

هنسيب الشقق ونروح فين، رسائل مؤثرة من فنانين بعد التصديق على قانون الإيجار القديم

قرارات جديدة من النيابة بشأن التيك توكر محمد عبد العاطي

بعد قراره عدم مشاركة الفنانين المصريين بموسم الرياض، رسائل قوية من النشطاء لـ تركي آل الشيخ

السيارة غرقت بالترعة، مصرع عضو لجنة انتخابية بالشيوخ وزوجها أثناء التوجه لمقر التصويت بالأقصر (صور)

صفقة تبادلية بين الأهلي وبيراميدز، هاني سعيد يكشف الحقيقة (فيديو)

الزمالك يعلن عن صفقة جديدة خلال ساعات

علياء قمرون أمام النيابة: دخلت التيك توك علشان أجهز نفسي بفلوسه واترحم من بيع المناديل

خدمات

المزيد

تعرف على سعر الألومنيوم اليوم الثلاثاء في الأسواق

أسعار السكر بالأسواق اليوم الثلاثاء

بنك مصر يقدم خدمات مجانية في اليوم العالمي للشباب

أسعار السكر بالأسواق اليوم الإثنين

المزيد

انفوجراف

الحالات والخطوات القانونية للطعن بعدم الدستورية على قانون الإيجار القديم (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير حلم ضرب النمل في المنام وعلاقته بزوال الهموم وانفراج الكروب

ما حكم كتابة القرآن بحروف لاتينية؟ دار الإفتاء تحسم الجدل

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم الثلاثاء 5 - 8 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية
ads