رئيس الوزراء يتابع مشروعات واستثمارات شركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، اجتماعًا؛ لاستعراض عدد من ملفات العمل الخاصة بشركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية، بحضور أحمد كجوك، وزير المالية، والمهندس خالد عباس، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية، وخالد نوفل، مساعد أول وزير المالية، وعلي السيسي، مساعد وزير المالية للموازنة العامة، وليد عبد الله، رئيس قطاع الموازنة العامة بوزارة المالية.

وأكد رئيس الوزراء أن الحكومة تولي اهتمامًا كبيرًا لمتابعة نشاط شركة العاصمة الإدارية، والمشروعات والاستثمارات التي تتم من خلالها، في إطار جهود الشركة ودورها في تطوير وإدارة العاصمة الإدارية الجديدة لتصبح نموذجًا متكاملًا للمدن الذكية، الخضراء، والمستدامة.

وصرح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأن الاجتماع شهد استعراض بعض المستجدات الخاصة بنشاط الشركة من حيث المشروعات والخدمات المختلفة، ومن ذلك المشروعات والخدمات التي تتم بالحي الدبلوماسي الذي يتميز ببنية تحتية متطورة وخدمات راقية تلبي احتياجات البعثات الدبلوماسية، ويعد أحد أكبر المشروعات التي تستثمر فيها الشركة بالمرحلة الأولى من العاصمة الإدارية الجديدة.

كما تم، خلال الاجتماع، مناقشة أهداف وخطط وآليات شركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية للتخطيط العمراني والحضري طويل الأجل وتعزيز استدامة المدينة، بما يتسق ورؤية مصر 2030.

وفي هذا الصدد، أوضح المهندس/ خالد عباس أن هناك عددًا من الأنشطة التي تعكس التزام الشركة بتحقيق التنمية الحضرية المستدامة، لافتًا كذلك إلى التعاون مع عدد من الدول، وحرصها على نقل تجربة العاصمة الإدارية الجديدة، ومن ذلك زيارة نائب رئيس الوزراء ووزير التخطيط بجمهورية الكونغو الديمقراطية، لبحث فرص التعاون في إنشاء امتداد حضري جديد للعاصمة كينشاسا، واصفًا العاصمة الإدارية بأنها مشروع قاري رائد يعكس ريادة مصر في مجال التخطيط العمراني، ومؤكدًا حرص بلاده على الاستفادة من هذه التجربة الرائدة.

كما أضاف رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية أنه أثناء زيارته الرسمية لمدغشقر في نهاية يونيو الماضي، تم الاتفاق على تشكيل لجنة مشتركة لتفعيل التعاون الفني ونقل الخبرات المصرية والإشراف على تنفيذ العاصمة الإدارية الجديدة هناك.

ولفت أيضًا إلى إمكانات التعاون الدولي الأخرى التي تستهدف مجالات التنمية المستدامة، والبناء الأخضر، وتعزيز ممارسات الاستدامة البيئية.

كما استعرض المهندس خالد عباس بعض المشروعات الترفيهية والتعليمية، والأنشطة الفنية والرياضية التي تقام بالعاصمة الإدارية الجديدة، والتي يدعم جميعها رؤية مشروع العاصمة الإدارية الجديدة وأبعاده التنموية.

وشهد الاجتماع استعراض الاستثمارات المختلفة التي يتم ضخها في مشروعات العاصمة الإدارية الجديدة، وإجمالي فرص العمل التي يتم توفيرها، وكذا المشروعات الخدمية المختلفة التي تم تشغيلها في الأحياء المختلفة، ومنها الحي الحكومي، ومخططات عمل الشركة في الفترة المقبلة.

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