رئيس جامعة جنوب الوادي يستقبل قافلة الأزهر الدعوية

استقبل الدكتور أحمد عكاوي رئيس جامعة جنوب الوادي، وفد قافلة الأزهر الدعوية التي تزور محافظة قنا، وذلك في إطار جهود الأزهر الشريف لنشر الفكر الوسطي وتصحيح المفاهيم المغلوطة برعاية فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف.

جاء ذلك بحضور الدكتور محمد وائل عبدالعظيم نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، طروب طلبة امين الجامعة، عبد الرازق حسين أمين الجامعة المساعد، وأعضاء القافلة بحضور الشيخ تاج الدين ابو الوفا رئيس منطقة قنا الأزهرية، الشيخ محروس عمار رئيس لجنة الفتوى بالأزهر الشريف بقنا.

ورحب الدكتور أحمد عكاوي رئيس الجامعة بزيارة القافلة، مشيدًا بالدور الذي يقوم به الأزهر الشريف تحت قيادة فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف في نشر الفكر الوسطي، ونشر سماحة الإسلام وبيان وسطيته وترسيخ القيم الأخلاقية والدينية والوطنية، وبث روح الانتماء والولاء للوطن لدى طلاب الجامعات والشباب المصري بوجه عام.

دعم الأزهر الشريف الكامل لجهود الجامعة

ونقل أعضاء القافلة تحيات فضيلة الإمام الأكبر إلى رئيس الجامعة، مؤكدين على دعم الأزهر الشريف الكامل لجهود الجامعة في توعية الشباب وبناء الوعي الوطني والديني الصحيح داخل المجتمع الجامعي.

كما تناول اللقاء سبل تعزيز التعاون المشترك بين جامعة جنوب الوادي والأزهر الشريف، خاصة في ظل التحديات الفكرية التي تستوجب توحيد الجهود لنشر القيم الإسلامية الصحيحة، وتصحيح السلوكيات الضارة والأفكار المتطرفة، وسبل دعم الأزهر الشريف في أداء رسالته لنشر سماحة الإسلام وبيان وسطيته.

وقد جاءت هذه الزيارة ضمن فعاليات موسعة تنفذها القافلة بمحافظة قنا، وتستهدف رفع الوعي وتصحيح المفاهيم الدينية المغلوطة، وتعزيز دور الشباب في دعم التنمية وحماية الوطن من الفكر الهدام.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.