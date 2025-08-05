الثلاثاء 05 أغسطس 2025
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سياسة

الهيئة الوطنية للصحافة تطلق جائزة الامتياز الصحفي

الهيئة الوطنية للصحافة،
الهيئة الوطنية للصحافة، فيتو

قررت الهيئة الوطنية للصحافة مكافأة المتميزين من الزملاء الصحفيين في إصدارات الصحف القومية بجوائز(ربع سنوية)، وإقامة حفل تكريم وتسليم الجوائز يقام في مقر الهيئة بحضور رموز وشيوخ الصحافة القومية وتكريمهم على كريم عطائهم.

فئات جوائز الامتياز الصحفي: 
 

• الحوار الصحفي.
• التحقيق الصحفي.
• الانفراد الصحفي. 
• التغطية الخبرية.
• الصفحة الأولى (صحف ومجلات). 
• الكاريكاتور. 
• المقال الصحفي. 
• الصورة الصحفية. 
• جائزة خاصة للمجلة أو الصحيفة الأكثر تطورًا.
جائزة امتياز خاصة للإداري والعامل المثالي.
 

لجنة التطوير المهني 


وتعكف على ترشيحات جوائز الامتياز الصحفي  لجنة التطوير المهني وخبرائها المعتمدين لدى الهيئة، حيث تتلقى أمانة الهيئة أعمال الزملاء عن شهور ( يوليو- أغسطس - سبتمبر) بمقر الهيئة بجاردن سيتي ابتداء من الأول من أكتوبر حتى الخامس عشر منه

وفيما يتعلق بترشيحات الإداري والعامل المثالي، تقوم كل مؤسسة صحفية قومية بترشيح عدد (1) إداري وعدد (1) عامل مثالي، وإرسال السير الذاتية للأمانة العامة للهيئة الوطنية للصحافة بجاردن سيتي اعتبارًا من الأول من أكتوبر حتى الخامس عشر منه، لتقوم على الترشيحات لجنة التقييم الإداري والمهني بالهيئة.

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جوائز الامتياز الصحفي الهئية الوطنية للصحافة الوطنية للصحافة

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