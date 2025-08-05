17 عاما على رحيل المهندس إبراهيم شكرى.. الشهيد الحي، ابن الذوات الذي وزع أرضه على الفلاحين.. وساهم في “مشروع القرش” لبناء مصنع للطرابيش.. سجنوه بتهمة العيب في الذات الملكية

المهندس إبراهيم شكري، ابن الأكابر وأحد أقطاب المعارضة في مصر، مؤسس ورئيس حزب العمل الاشتراكى، علامة من العلامات السياسية، برلمانى شهير، له مواقف مشهودة بالبرلمان، وهو من رواد حركة الإصلاح الزراعى، حتى أنه وزع أرضه شخصيا على الفلاحين، فقالوا عنه ابن الباشا نصير الفقراء، رحل فى مثل هذا اليوم 5 أغسطس عام 2008.



ولد المهندس إبراهيم شكرى في عام 1916 بحى الدرب الأحمر بمركز شربين بمحافظة الدقهلية لأسرة ثرية، فوالده رجل القضاء محمود شكرى باشا، تخرج في كلية الزراعة جامعة القاهرة عام 1939، كان اشتراكيا منذ دخل الجامعة حتى أنه اشترك في مظاهرة الطلبة ضد الاحتلال البريطاني على كوبرى عباس وأصيب برصاص العدو، وظن الجميع أنه راح ضمن الشهداء لكنه كان مازال حيا فلقبوه بالشهيد الحى، وبدأ نضاله مع الزعيم أحمد حسين ضمن حزب “مصر الفتاة”.

مشروع القرش

ساهم المهندس إبراهيم شكرى مع أحمد حسين رئيس حزب "مصر الفتاة" قبل الثورة والمناضل فتحى رضوان في جمع مساهمات “مشروع القرش” الذى بدأ بالتبرع بقرش صاغ واحد لبناء مصنع للطرابيش بدلا من استيراده كما كان معتادا.

المهندس إبراهيم شكري، فيتو

اتُّهم إبراهيم شكرى بالعيب في الذات الملكية قبل الثورة حين كتب مقالة في جريدة الاشتراكية يقول فيها: “إن وجود أي منا ـ المتظاهرين ـ في السجون أحسن وأفضل من نزهة نقضيها على أفخم يخت في العالم”.. حيث فهم منها أنه يقصد يخت "فخر البحار" الخاص بالملك فاروق، فتم سجنه وخرج منه ليدخله مرة ثانية بعد حريق القاهرة، ويفرج عنه إثر اندلاع ثورة 23 يوليو 1952.

إلغاء الألقاب ومنع البذخ الملكى

عندما أصبح إبراهيم شكرى نائبا في البرلمان تقدم بمشروع قانون بتحديد الملكية بخمسين فدانا، ومن هنا صار من أشد المدافعين عن قوانين الإصلاح الزراعى، كما تقدم إبراهيم شكرى باقتراح بتعديل الدستور لإلغاء الرتب والألقاب للمساواة بين المصريين، وعارض كافة أوجه البذخ الملكي معتبرا موافقة نواب البرلمان على اعتماد نحو نصف مليون جنيه -وهو مبلغ كبير جدا وقتها- لترميم يخت الملك فاروق خيانة للشعب.

إبراهيم شكرى، فيتو

من أشهر الاستجوابات التي قدمها السياسى الشهير إبراهيم شكري الاستجواب الموجه إلى وزير الداخلية في حكومة الوفد فؤاد سراج الدين، يطالب فيه بمنع تداول الخمور في المؤتمرات والحفلات الخيرية واستخدام النساء في تقديمها لرواد هذه المؤتمرات، لا سيما زوجات كبار الموظفين وظهورهن في ملابس غير لائقة، خاصة في الحفلات الخيرية التي تقام في النوادي، واستشهد بحفل نظمته مبرة محمد على الخيرية في شهر أبريل 1950.. يقال إنه خيري، أقيم بقصر محمد على الكبير بشبرا الخيمة ــ أزحم أحياء القاهرة بالفقراء والمساكين ـــ وكان حفلًا تاريخيًّا أشرفت عليه الأميرة فوزية شقيقة الملك فاروق، حضر الحفل باشوات وبكوات البلد ونساء الطبقات الراقية، كما حضره الملك فاروق بصفة غير رسمية، وهو الذي أعطى الإشارة ببدء الحفل الذي اعتبر إحدى ليالى ألف ليلة وليلة.

قامت فيه البرنسيسات وزوجات رجال الدولة بتقديم الخمور للمدعوين على أنغام الرقص الشرقى لتحية كاريوكا مع الرقص التركى والباليه، إضافة إلى قيام حلقات للعب الميسر.



بعد الثورة قام الرئيس جمال عبد الناصر بتعيين المهندس إبراهيم شكرى أمينا عاما للاتحاد الاشتراكى لمحافظة الدقهلية، وفي عهد السادات انتُخب عضوا بمجلس الشعب رئيسا للجنة الزراعة، ثم تم تعيينه محافظا لمحافظة الوادى الجديد عام 1972، تولى بعدها حقيبة وزارة الزراعة في حكومة ممدوح سالم وظل بها حتى عام 1978.

وقال عنه الرئيس السادات: إبراهيم شكرى زعامة وطنية مخلصة، قادرة على إعادة تأسيس الحزب الاشتراكى الذى كان قائما قبل سنة 1952، والذى كان مع الحزب الوطنى يمثلان اليسار الوطنى السليم فى مصر قبل سنة 1952.

تأسيس حزب العمل الاشتراكى

ترك المهندس إبراهيم شكرى وزارة الزراعة احتجاجا على دخول مصر في مفاوضات سلام مع إسرائيل، ليتجه الى العمل الحزبى مؤسسا لحزب العمل الاشتراكي، ويصدر جريدة الشعب التي قام بتجميدها الرئيس السابق حسنى مبارك بسبب اتجاهها الإسلامي، والمعارض للنظام، واستمر بعدها عدة دورات برلمانية حتى أواخر التسعينات ليرحل في مثل هذا اليوم، 5 أغسطس عام 2008.



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