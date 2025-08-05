الثلاثاء 05 أغسطس 2025
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تنسيق الجامعات 2025، فتح باب تسجيل الرغبات لطلاب المرحلة الثانية غدًا

تنسيق الجامعات 2025،
تنسيق الجامعات 2025، فيتو
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 أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي عن انطلاق أعمال المرحلة الثانية من تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد الحكومية للعام الجامعي 2025/2026، لطلاب الثانوية العامة المصرية بنظاميها (الحديث والقديم)، وذلك عبر موقع التنسيق الإلكتروني:
 ويبدأ تسجيل الرغبات اعتبارًا من غدٍ الأربعاء الموافق ٦ أغسطس، ويستمر حتى الأحد الموافق ١٠ أغسطس ٢٠٢٥.

وجاءت الحدود الدنيا للمرحلة الثانية على النحو التالي:

● لطلاب النظام الحديث:

الشعبة العلمية: ٢٢٠ درجة فأكثر، أي بنسبة ٦٨.٧٥٪

الشعبة الأدبية: ٢٠٥ درجات فأكثر، أي بنسبة ٦٤.٠٦٪


● لطلاب النظام القديم:

الشعبة العلمية: ٢٨٠ درجة فأكثر، أي بنسبة ٦٨.٢٩٪

الشعبة الأدبية: ٢٤٠ درجة فأكثر، أي بنسبة ٥٨.٥٣٪


ويبلغ إجمالي عدد الطلاب المقرر قبولهم خلال هذه المرحلة ٢٨٧,٣١٨ طالبًا من الشعبتين العلمية والأدبية.

وناشدت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي الطلاب المستوفين للحدود الدنيا للمرحلة الثانية إلى سرعة تسجيل رغباتهم على موقع التنسيق الإلكتروني خلال الفترة المحددة، مع ضرورة الالتزام بالتعليمات والإرشادات المُعلنة على الموقع.

 

خطوات تسجيل الرغبات على موقع التنسيق الإلكتروني 2025.

 وفقا لموقع التنسيق الإلكتروني، فإن هناك مجموعة من الخطوات يجب على الطالب اتباعها لتسجيل رغباته عبر موقع التنسيق الإلكتروني، جاءت كالتالي:

  • يقوم الطالب بالدخول إلى موقع التنسيق الإلكتروني من هنـــــــــــــا.
  • يقوم الطالب بإدخال الرقم السري ورقم الجلوس الخاص به.
  • يجب على الطالب نقل الرقم التأكيدي في المربع الذي يليه.
  • بالضغط على الخطوة التالية، يتعرف موقع التنسيق على الطالب وتظهر أمامه بياناته الشخصية.
  • يجب على الطالب التأكد من صحة بياناته الواردة على موقع التنسيق.
  • في حالة ورود خطأ بالبيانات يجب على الطالب الاتصال فورا بمكتب التنسيق الرئيسي أو إحدى فروعه بالجامعات، أو الاتصال على الخط الساخن 19468.
  • المجموع الكلي سيظهر أمام الطالب، ويتضمن المجموع الأصلي+ الحافز الرياضي إن وجد
    الطالب المعفى من اللغة الثانية يحسب له مجموع اعتباري المجموع الكلي× 410.
  • بعدها ستظهر لك شاشة اختيار الرغبات، وهي تحتوى على 75 خانة لاختيار الرغبات
    قم بإدخال رغباتك بالترتيب الذي تراه.

الكليات المتاحة للمرحلة الثانية علمي علوم

حاسبات وعلوم البيانات الإسكندرية علوم

حاسبات ومعلومات قنا علوم

طب بيطري المنصورة

علوم البترول والتعدين مطروح- علوم

طب بيطري سوهاج

حاسبات ومعلومات أسيوط علوم

حاسبات ومعلومات دمياط علوم

حاسبات ومعلومات كفر الشيخ علوم

طب بيطري الزقازيق

طب بيطري عين شمس

طب بيطري كفر الشيخ

حاسبات وذكاء اصطناعي القاهرة علوم

حاسبات ومعلومات الزقازيق علوم

حاسبات ومعلومات المنيا علوم

حاسبات ومعلومات طنطا علوم

حاسبات ومعلومات قناة السويس بالإسماعيلية علوم

طب بيطري المنوفية

طب بيطري دمنهور

حاسبات وذكاء اصطناعي السادات علوم

حاسبات ومعلومات الأقصر علوم

حاسبات ومعلومات عين شمس علوم

طب بيطري الإسكندرية

طب بيطري أسيوط

حاسبات وذكاء اصطناعي بنها علوم

حاسبات ومعلومات بني سويف علوم

ذكاء اصطناعي المنوفية شبين الكوم علوم

طب بيطري القاهرة

طب بيطري بنها

طب بيطري جنوب الوادي

حاسبات وذكاء اصطناعي جنوب الوادي فرع الغردقة علوم

حاسبات ومعلومات السويس علوم

حاسبات ومعلومات المنوفية بشبين الكوم علوم

طب بيطري المنيا

حاسبات وذكاء اصطناعي حلوان علوم

حاسبات ومعلومات الفيوم علوم

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