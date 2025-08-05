الثلاثاء 05 أغسطس 2025
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أخبار مصر

تزامنا مع قمة الاتحادية، تعرف على العلاقات الاقتصادية وحجم التبادل التجاري بين مصر وفيتنام

الرئيس عبد الفتاح
الرئيس عبد الفتاح السيسي
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يستقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم بقصر الاتحادية، لوونج كوونج، رئيس جمهورية فيتنام الاشتراكية، لبحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين، بالإضافة إلى التشاور حول القضايا الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك.

تعزيز التعاون في مجالات الاقتصاد والتجارة بين فيتنام ومصر

وتهدف الزيارة تعزيز العلاقات بين البلدين في مختلف المجالات فضلا عن تناول عددا من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك وفتح مرحلة جديدة من التعاون وخاصة في الاقتصاد والتجارة بين فيتنام ومصر.

وتبرز علاقات البلدين فعلى الصعيدين السياسى والدبلوماسى، تتمتع العلاقات المصرية - الفيتنامية بتاريخ طويل وروابط مميزة منذ إقامة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين عام 1963، ودعم البلدين بعضهما البعض بنشاط فى حرب التحرير الوطنى، وكذلك فى المنظمات الدولية والمنتديات متعددة الأطراف.

الاقتصاد والتجارة والاستثمار

فيما يتعلق بالاقتصاد والتجارة والاستثمار، تعد مصر شريكا مهما لفيتنام فى أفريقيا، حيث بلغ حجم التبادل التجاري الثنائي العام الماضي ما قيمته 541.36 مليون دولار أمريكي، وسجلت فيتنام فائضا تجاريًّا قدره 472.63 مليون دولار أمريكي وهو الأعلى في منطقة شمال أفريقيا، ولدى مصر حاليًّا 22 مشروعا استثماريا مسجلًا في فيتنام برأس مال يقارب 3 ملايين دولار أمريكي.

كما تستثمر شركة فيتنامية في مصر برأس مال يبلغ حوالى 30 مليون دولار أمريكي، وأسست شركة ملابس فيتنامية مشروعًا مشتركًا مع شريك مصرى.

وبحلول نهاية عام 2024، أقامت البنوك التجارية الفيتنامية 46 علاقة تجارية مع البنوك المصرية، وبلغ إجمالي معاملات الدفع والتحويلات المالية المتبادلة حوالى 235 مليون دولار أمريكي، وهو أعلى معدل فى المنطقة الأفريقية.

وفيما يتعلق بالتعاون فى مجالات أخرى وقعت فيتنام ومصر اتفاقيات تعاون بين مدينتى هانوي والقاهرة يوليو 2023 ونينه بينه والأقصر أغسطس 2018.

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