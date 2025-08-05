الإحصاء: 4.6 % ارتفاعا في قيمة الصادرات خلال شهر مايو 2025

أصدر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، اليوم الثلاثاء، النشرة الشهرية لبيانات التجارة الخارجية خلال مايو 2025. وقد بلغت قيمة العجز فـى الميزان التجارى 3.41 مليار دولار خـلال شهر مايـو 2025 مقابل 4.15 مليار دولار لنفـس الشهـر مـن العــام السابـق بنسبــة انخفاض قدرها 17.8٪.

ومن أهم المؤشرات مايلي:

الصــــادرات

ارتفعت قيمة الصادرات بنسبـة 4.6٪، حيـث بلغـت 4.25 مليـار دولار خـلال شهــر مايـــو 2025 مقابــل 4.06 مليـــار دولار لنفــس الشهــر مـن العــام السابـــق، ويرجــع ذلك إلى ارتفاع قيمـة صــادرات بعــض السـلــع وأهــمها:

(ملابس جاهزة بنسبة 32.8٪، منتجات البترول بنسبـة 53.5%، عجائن ومحضرات غذائية متنوعة بنسبة 21.7 ٪، لدائـن بأشكالها الأوليــة بنسبـة 5.7٪).

بينما انخفضت قيمة صـادرات بعض السلع خــلال شهر مايو 2025، مقابل مثيلتها لنفس الشهــر من العـام السابـق، وأهمهـا (فواكه طازجة بنسبــة 4.0 %، وأسمدة بنسبـة 48.0%، والبترول الخــام بنسبــة 48.3٪، والبصل الطازج بنسبة 3.2 %).



• الواردات



انخفضت قيمة الواردات بنسبـة 6.7٪، حيـث بلغــت 7.66 مليار دولار خـلال شهـر مايو 2025 مقابــــل 8.21 مليــار دولار لنفس الشهر من العام السابق، ويرجـع ذلـك إلــى انخفاض قيمة واردات بعض السلع وأهمها: (منتجات البترول بنسبة 20.3%، مواد أولية من حديد أو صلب بنسبة 34.0%، لدائن بأشكالها الأولية بنسبة 15.9٪، مواد كيماوية من حديد أو صلب بنسبة 18.9%).

بينما ارتفعت قيمـة واردات بعض السلــع خلال شهر مايو 2025، مقابـل مثيلتها لنفس الشهر من العـام السابــق وأهمهـا:( الغاز الطبيعى بنسبة 93.0 %، وأدوية ومستحضرات صيدلة بنسبة 19.1%، وسيارات ركوب بنسبة 14.5%، خشب ومصنوعاته بنسبــة 17.7%).

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.