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حوادث

رفض استئناف عاطل متهم بقتل شاب في حفل زفاف واستمرار حبسه 45 يوما

محكمة، فيتو
محكمة، فيتو

 قررت غرفة المشورة بمحكمة جنايات القاهرة رفض الاستئناف المقدم من عاطل متهم بقتل شاب خلال حضورهما حفل زفاف بدائرة قسم شرطة الزاوية الحمراء على قرار تجديد حبسه، وقررت استمرار حبسه 45 يوما على ذمة التحقيق.

وكشفت مناظرة النيابة العامة لجثة المجني عليه أنه توفى نتيجة إصابته بطعنات متفرقة بالبطن والصدر، فضلا عن إصابته بجروح قطعية بالذراعين والوجه والأصابع. 

وقال المتهم إن خلافا نشب بينه وبين المجني عليه بسبب المشاريب وتحية العريس، أقدم فيها كل منهما على التعدي على الآخر بالسب والقذف، تطورت إلى مشاجرة بينهما.

 

مقتل شاب في حفل زفاف بالزاوية الحمراء

وأضاف المتهم أنه شعر بإهانة لكرامته فاستل سلاحا أبيض يحمله معه بين طيات ملابسه وطعن به المجني عليه طعنة نافذة أسقطته غارقا في دمائه.

تلقى مدير مباحث القاهرة بلاغا من غرفة عمليات النجدة يفيد بمقتل شاب على يد آخر في حفل زفاف بالزاوية الحمراء.

على الفور، انتقلت القوات وقامت بنقل المتوفى إلى المستشفى، وبالفحص وجمع التحريات تبين نشوب مشاجرة بين الجاني والمجني عليه، بعدما وجه الجاني إلى الضحية ألفاظًا مسيئة، تطورت إلى اشتباك بين الطرفين أثناء حضورهما حفل زفاف، وتدخل المعازيم وتمكنوا من فض المشاجرة، إلا أن المتهم عاد لاحقًا، وسدد طعنة نافذة باستخدام سلاح أبيض إلى قلب المجني عليه أودت بحياته في الحال، وسط الحضور، ولاذ بالفرار، فتم إعداد الأكمنة التي أسفرت عن ضبط المتهم.

 وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وعرضه على النيابة العامة لتولي التحقيقات.

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