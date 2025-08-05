انتخابات الشيوخ 2025، محافظ الإسكندرية يتابع انتظام سير العملية الانتخابية بثاني أيام التصويت

تابع الفريق أحمد خالد حسن سعيد محافظ الإسكندرية من خلال غرفة العمليات الرئيسية بالديوان العام للمحافظة، اليوم الثاني والأخير من انتخابات مجلس الشيوخ 2025.

انتخابات مجلس الشيوخ 2025

وأكد محافظ الاسكندرية فتح اللجان في تمام الساعة التاسعة من صباح اليوم، كما تم الاطمئنان على انتظام سير العملية الانتخابية وجاهزية اللجان لاستقبال الناخبين.

وأكد المحافظ أنه قد تمت مراجعة كافة الترتيبات وتجهيزات المقار الانتخابية بنطاق المحافظة، وأنه تجري المتابعة اللحظية للعملية الانتخابية من خلال منظومة متكاملة سواء ميدانيًا بالمرور على محيط اللجان أو من خلال مركز السيطرة الموحد وغرفة العمليات الرئيسية بالديوان العام بجانب غُرف العمليات الفرعية بالأحياء.

وأضاف المحافظ أنه خلال اليوم الأول من الانتخابات لم ترصد غرفة العمليات الرئيسية بديوان عام المحافظة، أي شكاوى وأن العملية الانتخابية تمت بانتظام على مستوى اللجان والمقار الانتخابية، مشيرًا إلى أنه تابع عن كثب اللجان والمقار الانتخابية للتأكد من سير الانتخابات بالشكل الذي يليق بمكانة مصر والإسكندرية.

وحث محافظ الإسكندرية، المواطنين الذين لم يدلوا باصواتهم أمس بضرورة المشاركة الإيجابية اليوم، والحفاظ على حقهم الذي كفله لهم الدستور في الإدلاء برأيهم في العملية الانتخابية. مؤكدًا أن غرفة العمليات الرئيسية في حالة انعقاد دائم لمتابعة سير العملية الانتخابية لحظيًا وأن هناك تعاونًا كاملًا بين الجهات التنفيذية والأمنية والخدمية، لضمان توفير بيئة آمنة وميسّرة للناخبين.

ثاني أيام التصويت في انتخابات مجلس الشيوخ 2025

وانطلق، اليوم الثلاثاء، ثاني وآخر أيام التصويت في انتخابات مجلس الشيوخ 2025 داخل جمهورية مصر العربية، والتي بدأت أمس الإثنين، وسط استعدادات شاملة من الهيئة الوطنية للانتخابات بالتعاون مع مختلف الجهات المعنية، لضمان تنظيم العملية الانتخابية بأعلى درجات الكفاءة والنزاهة.

ويتنافس في انتخابات مجلس الشيوخ 428 مرشحًا على المقاعد الفردية، منهم 186 مرشحًا مستقلًا، و242 مرشحًا عن الأحزاب السياسية، وقائمة واحدة في كل من الدوائر المخصصة لنظام القوائم تحت اسم القائمة الوطنية من أجل مصر.

وبدأ التصويت في تمام التاسعة صباحا ويستمر حتى التاسعة مساء ويتخلله ساعة الراحة المقررة قانونًا من الساعة الثالثة مساءً وحتى الساعة الرابعة مساءً، ولا يجوز مدها لأكثر من ساعة.

ويجرى التصويت داخل 8 آلاف و825 مقرا انتخابيا على مستوى الجمهورية، بهدف التيسير على الناخبين الراغبين في الإدلاء بأصواتهم في الانتخابات، تحت إشراف نحو 10 آلاف قاض من هيئة قضايا الدولة والنيابة الإدارية، بينهم 2500 قاضية خارج محل إقامتهن.

وتجرى الانتخابات بمتابعة 18 سفارة معتمدة داخل جمهورية مصر العربية و9 منظمات دولية و58 منظمة وجمعية محلية وتلقت طلبات تغطية إعلامية من 168 وسيلة إعلام دولية و62 وسيلة إعلام محلية.

وأكدت الهيئة الوطنية للانتخابات توفير لوحات إرشادية داخل اللجان، شملت ولأول مرة لوحات مخصصة لذوي الهمم، منها ما هو مطبوع بطريقة "برايل" للمكفوفين، بالإضافة إلى لوحات مزودة بـ رموز استجابة سريعة (QR Code) تتيح التعرف على عدد المرشحين بكل دائرة عبر الهواتف المحمولة.

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