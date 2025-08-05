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ثقافة وفنون

كاتبة "The Devil Wears Prada 2": شرف عظيم أن تحظى صور الفيلم بكل هذا الاهتمام

The Devil Wears Prada
The Devil Wears Prada 2، فيتو

علقت كاتبة سيناريو  فيلم "The Devil Wears Prada 2"، ألين بروش ماكينا، علي الاهتمام الكبير الذي يحظى به الفيلم، خاصة بعد صدور صور ترصد كواليس تصويره.

كاتبة The Devil Wears Prada 2 تعلق علي اهتمام الجمهور بالفيلم

وقالت ألين في تصريحات صحفية لموقع “فاريتي”، إنه لشرفٌ عظيمٌ أن تحظى صور موقع التصوير الأولى بكل هذا الاهتمام".

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وتابع: “كنا نعلم أن الاهتمام سيُثير اهتمامًا كبيرًا.. لم أشهد شخصيًا هذا العدد من الحضور إلى موقع التصوير، لكن هذا هو العالم الذي نعيش فيه.. من نواحٍ عديدة، نحن نتحدث عن عالم مختلف عما رأيناه في عام 2006... ينبع هذا من رغبةٍ حقيقيةٍ في رؤية هذه الشخصيات مجددًا.. طالما أن الجميع بأمان، يا له من شرفٍ أن يظل الناس مهتمين”.

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تفاصيل فيلم The Devil Wears Prada 2

وأصدرت  استوديوهات  20th Century نظرة أولى رسمية على فيلم "The Devil Wears Prada 2،"، ونشرت صورة لأندي ساكس، التي تجسدها آن هاثاواي، على منصاتها الاجتماعية، ومنذ ذلك الحين، خيّم المعجبون ومصورو الباباراتزي أمام متاجر المصممين لإلقاء نظرة على تصوير الفيلم.

إلى جانب هاثاواي، يشارك في  بطولة فيلم The Devil Wears Prada 2، ميريل ستريب وإميلي بلانت وستانلي توتشي، ويعود ديفيد فرانكل، مخرج الجزء الأول، لإخراج الجزء الثاني.

 فيلم The Devil Wears Prada 2، يتتبع شخصية ميراندا، التي تؤديها ستريب في ظل انهيار صناعة المجلات من حولها.. إنها مضطرة إلى مواجهة شخصية بلانت، الذي تجاوز دور المساعد ليصبح مديرًا تنفيذيًّا محترمًا في مجال الفخامة بميزانية الإعلان التي تبحث عنها ميراندا.

 

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