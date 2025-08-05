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أخبار مصر

انتخابات مجلس الشيوخ 2025، وكيل الأزهر عقب تصويته في الشروق: المشاركة واجب وطني

الدكتور محمد الضويني
الدكتور محمد الضويني وكيل الأزهر الشريف
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أدلى الدكتور محمد الضويني، وكيل الأزهر الشريف، بصوته في انتخابات «مجلس الشيوخ لعام 2025»، صباح اليوم الثلاثاء، وذلك بلجنة مدرسة الطبري بمدينة الشروق، بالقاهرة.

وكيل الأزهر يُدلي بصوته في انتخابات الشيوخ 2025

وأكد الضويني عقب الإدلاء بصوته، أن المشاركة في الانتخابات وسائر الاستحقاقات الوطنية تُعد واجبًا ومسؤولية وطنية، داعيًا جموع المصريين إلى المشاركة في هذا الاستحقاق الوطني بإرادة حرة وواعية، للمساهمة في بناء مستقبل البلاد.

وشدد على أن المشاركة تعكس وعي المواطن وحرصه، مؤكدا أن الأزهر الشريف يحرص دائمًا على ترسيخ قيم الانتماء الوطني، والدعوة إلى أداء الاستحقاقات التي تخدم الصالح العام.

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