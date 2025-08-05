الثلاثاء 05 أغسطس 2025
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أخبار مصر

السيسي يستقبل اليوم رئيس فيتنام بقصر الاتحادية لتعزيز العلاقات بين البلدين

الرئيس عبد الفتاح
الرئيس عبد الفتاح السيسي

يستقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم بقصر الاتحادية، لوونج كوونج، رئيس جمهورية فيتنام الاشتراكية، لبحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين، بالإضافة إلى التشاور حول القضايا الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك.

ويقوم حاليا الرئيس لونج كونج بزيارة دولة إلى مصر بهدف تعزيز العلاقات بين البلدين في مختلف المجالات، فضلا عن تناول عددا من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك وفتح مرحلة جديدة من التعاون وخاصة في الاقتصاد والتجارة بين فيتنام ومصر.
 

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الرئيس عبد الفتاح السيسي السيسي لوونج كوونج

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