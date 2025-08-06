الأربعاء 06 أغسطس 2025
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مسئولو وزارة الإسكان يتفقدون مشروعات أكتوبر الجديدة

مسئولو الإسكان
مسئولو الإسكان

تفقد عدد من مسئولي وزارة الاسكان مشروعات مدينة أكتوبر الجديدة، واستقبل المهندس محمد عبد المقصود، رئيس جهاز تنمية مدينة 6 أكتوبر الجديدة،  وفدًا ضم كلا من المهندس مصطفى بكير، من أعضاء وحدة الدعم الفني بالوزارة،، تحت إشراف الدكتور المهندس عبد الخالق إبراهيم، مساعد الوزير للشؤون الفنية والمهندسة هبة فوزي من الإدارة المركزية للإنشاءات والمهندس أسامة عبدالسلام من قطاع المرافق بالهيئة، ومديري إدارات التنفيذ بأجهزة مدن (السادات - العبور الجديدة - حدائق العاصمة - القاهرة الجديدة - حدائق اكتوبر - برج العرب - بدر - العاشر من رمضان ).

وخلال اللقاء، استعرض رئيس الجهاز موقف التنفيذ لـمشروع الاسكان المتوسط بالمدينة وأوضح أن المدينة تشهد طفرة عمرانية كبيرة، بسبب الحجم الضخم والمتنوع لمشروعات الإسكان بالمدينة.

ولفت إلى أنه جاري تنفيذ قرابة الـ١٠٥ آلاف وحدة سكنية بالمدينة،  بخلاف تنفيذ عدد ٤٩٤ وحدة سكنية ضمن مشروع الإسكان المتوسط "ديارنا" مشيرًا إلى حرص الجهاز على الالتزام التام بمعايير الجودة والمستوى الفني المعتمد. 

كما قام المهندس محمود مراد، نائب رئيس الجهاز، بمرافقة الوفد بجولة ميدانية تفقدية لاستعراض  أعمال تنفيذ الهيكل الخرساني، ومراجعة التصميمات، والتشطيبات الداخلية والخارجية، ومتابعة موقف ومراجعة تشكيل وألوان الواجهات. 

وتم استعراض كافة نقاط ومستجدات المشروع لتبادل الخبرات والتنسيق المستمر بين اجهزة المدن ووحدة الدعم الفني والادارة المركزية للإنشاءات بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة. 

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