بعد موسم مخيب للآمال، مبابي يلهب حماس جماهير ريال مدريد برسالة مثيرة

وجه الفرنسي كيليان مبابي، نجم نادي ريال مدريد، رسالة حماسية لجماهير الفريق الملكي، قبل انطلاق منافسات الموسم الجديد 2025-2026.

موسم مخيب لريال مدريد

وجاءت رسالة مبابي بعدما أنهى ريال مدريد موسمه الماضي بشكل مخيب للآمال، إذ خسر جميع البطولات المحلية لصالح غريمه التقليدي برشلونة (الدوري، الكأس، السوبر)، وودع بطولة دوري أبطال أوروبا من الدور ربع النهائي على يد آرسنال، كما غادر منافسات كأس العالم للأندية من نصف النهائي أمام باريس سان جيرمان.

رسالة كيليان مبابي لجماهير ريال مدريد

وكتب النجم الفرنسي في رسالته، عبر حسابه الرسمي على منصة إنستجرام: "موسم جديد، متشوقون لتحقيق إنجاز رائع، هيا بنا جميعًا يا مدريديين.. هلا مدريد!".

وكان مبابي قد انضم إلى صفوف ريال مدريد في بداية الموسم الماضي قادمًا من باريس سان جيرمان في صفقة انتقال حر.

ورغم خيبة أمل الفريق، تمكن مبابي من التألق على المستوى الفردي بحصده جائزة هداف الدوري الإسباني (الليجا)، بالإضافة إلى الحذاء الذهبي كأفضل هداف في أوروبا.

مبابي يخوض موسمه الثاني مع ريال مدريد

ويستعد مبابي لبدء موسمه الثاني مع ريال مدريد مرتديًا القميص رقم 10، خلفًا لأسطورة الوسط الكرواتي لوكا مودريتش الذي رحل عن الفريق، بعدما ارتدى النجم الفرنسي القميص رقم 9 في موسمه الأول داخل قلعة "سانتياجو برنابيو".

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