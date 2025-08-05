القادسية السعودي يخسر من إشبيلية بركلات الترجيح وديا

خسر فريق القادسية السعودي مباراته الودية ضد إشبيلية الإسباني بركلات الترجيح بنتيجة 4/1، التي أقيمت مساء الإثنين، ضمن بطولة كأس أنطونيو بويرتا.

تفاصيل مباراة القادسية ضد إشبيلية الودية

وانتهى الوقت الأصلي للمباراة بالتعادل بهدفين لكل فريق، حيث سجل للقادسية كل من ريتيجي الوافد من صفوف نابولي من ركلة جزاء، وكارفاليو.

وشهدت المباراة على مشاركة الصفقات الجديدة للقادسية مثل ريتيجي والنجم ياسر الشهراني العائد إلى بيته بعد رحلة طويلة مع الهلال.

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